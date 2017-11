Segue sen novidade a procura de dous octoxenarios desaparecidos en Poio (Pontevedra) e Taboada (Lugo)

A procura dos dous octoxenarios desaparecidos nos municipios de Poio (Pontevedra) e Taboada (Lugo) prosegue este luns con diversos medios, pero sen novidades polo momento.

Desaparecido en Taboada (Lugo) | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do dispositivo, en Taboada efectivos de Protección Civil e da Guardia Civil seguen coa procura pero este luns non se organizou dispositivo, mentres preparan un amplo para o martes 21.

Así, o Concello de Taboada a través das redes sociais organiza unha "nova procura máis ambiciosa" par este martes e chama a participar. Sairá do lugar da desaparición do octoxenario na Torre ás 9,00 horas e ás 15,00 horas.

O octoxenario Alfredo Rodríguez Vázquez desapareceu no lugar da Torre, na parroquia de San Mamede. Vestía chaqueta cor verde e pantalón beige. O home atopábase na vivenda que comparte con outros familiares cando foi visto por última vez sobre as 18,00 horas do luns día 13 de novembro.

POIO

Mentres, en Poio tampouco este luns despregouse un dispositivo masivo como o do domingo no que máis de 200 persoas participaron nunha batida de procura para tentar dar co paradoiro do veciño de 84 anos que permanece desaparecido desde o pasado 12 de novembro.

Fontes do Instituto Armado comentaron que as patrullas da zona están avisadas e seguen alerta para tratar de localizar ao desaparecido.

O octoxenario desaparecido en Poio, Francisco, Rodriño Ucha, de 84 anos, saíu ás 17,00 horas do domingo 12 de novembro a dar un paseo polas inmediacións da súa casa no Muiño, San Xoán, e, como adoitaba volver sobre as 19,00 horas, após esperar que regresase, denunciaron a súa desaparición na madrugada do día 13.