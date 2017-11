Sete de cada dez enfermeiras din sentirse “queimadas” polas súas condicións laborais

Máis do 85 por cento dos profesionais de enfermaría de Galicia asegura sentirse 'queimados' debido ao empeoramento nas súas condicións de traballo, e con iso a atención aos pacientes, debido aos recortes, a sobrecarga de tarefas, os cadros insuficientes, e outras circunstancias que repercuten na súa desempeño.

Presentación dunha enquisa de Satse en Vigo. | Fonte: Europa Press

Así se reflicte nunha enquisa realizada polo sindicato Satse no ámbito nacional (10.000 participantes, dos que respondeu un 20,2 por cento), cuxa responsable en Galicia, Carmen García Rivas, presentou este luns nunha rolda de prensa, na que subliñou que, aínda que os datos de España reflicten unha mala situación, no caso da sanidade galega "son moito peores".

Segundo indicou, case o 98 por cento dos profesionais galegos cre que as súas condicións de traballo empeoraron (fronte ao 89 por cento en España); o 81 por cento di sentirse tensos, e case o 71 por cento afirma estar 'queimados'.

Como consecuencia deses prexuízos, máis do 85 por cento dos profesionais de enfermaría de Galicia afirma que a atención aos pacientes tamén empeorou. Nesa liña, a gran maioría declara non ter tempo suficiente para atender aos pacientes como desexaría (un 85,42 por cento) e case o 96 por cento considera que se deteriorou o ambiente de traballo.

Segundo apuntaron García Rivas e Judith Juncal, responsable de Saúde Laboral do sindicato, esta enquisa reflicte as consecuencias dos recortes, de cadros insuficientes, dunha gran mobilidade das enfermeiras entre os diferentes servizos (para cubrir ocos "e non facer novas contratacións"), ou dos prexuízos da excesiva burocracia.

MEDIDAS CORRECTORAS

Judith Juncal lamentou que "a sensación de tensión é tremenda" e aumenta pola natureza do traballo que desempeñan estes profesionais sanitarios. "Traballamos con persoas que pon a súa saúde nas nosas mans", advertiu, e constatou que, na actual situación, aumenta o número de erros e os accidentes laborais, póndose "en risco a seguridade do paciente".

Por iso, Carmen García Rivas instou á Administración a adoptar "mecanismos para corrixir" este escenario. Así, reclamou a convocatoria de OPE para "estabilizar" cadros, aumentar o número de persoal (estima que son necesarias unhas 5.700 enfermeiras máis en Galicia), establecer a xornada de 35 horas semanais, ou que se recoñeza o tempo de substitución de quenda como tempo de traballo, entre outras accións.

Así mesmo, as responsables de Satse en Galicia aseguraron que a administración é coñecedora destes problemas, pero actúa con "criterios economicistas", a pesar de tratarse dun servizo básico como o sanitario. "A dirección coñece, pero non recoñece os problemas, porque recoñecelos significaría que tería que actuar, e iso custa diñeiro", denunciou Judith Juncal.