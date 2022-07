ENCE deve arder com o mesmo lume que queimou este país nos últimos anos. 

A Guardia Civil espanhola evacuou as aldeias da Volta Grande do Courel -Outeiro, Soldom, a Seara, Vieiros, Visunha, Céramo- mas nós ficamos. Ficamos nós, quatro gatos, algumha vizinhanza.

Vista xeral da zona afectada polo lume de Folgoso do Courel, a 20 de xullo de 2022 | Fonte: Carlos Castro - Europa Press.

O Courel leva ardendo três dias, num incêndio que se começou a desenhar fai mais de 60 anos, desde que os presos da ditadura forom obrigados a plantar os primeiros pinheiros.

Olhamos a montanha. O incêndio começava a baixar polo val da Seara e subimos ao alto da Serra nos 4X4 de Diego e Adrián. A lagoa! Ali a vimos: a Lagoa da Lucenza ardia como arde um livro de poemas numha fogueira.

Berramos mui forte em silêncio. Sabiamos que longe havia mais gente com nós. Pedimos ajuda polas redes sociais, pedimos meios de extinçom, pedimos água para apagar o incêndio, e muita gente levou as maos à cabeça e tamém berrou.

Chamou um jornalista de Galicia Confidencial. E enviamos fotos e palavras. Arde a Lagoa da Lucenza e o lume ameaça a Devesa da Rogueira. Nom há meios de extinçom, nom há brigadas contra o lume, nem helicópteros nem carrocetas com água.

O lume que ardia nas uzes e salgueiros da Lucenza incêndiou as redes sociais e numha hora chegarom quatro helicópteros, quatro brigadas e muitos 4X4 com agentes e técnicos de extinçom. Agora si.

Começarom atacar o lume e ao pouco numha das reunions técnicas escuitamos que alguém dizia: "Se a devesa da Rogueira arde, cai a cabeça do conselheiro".

Assi soubemos quais som as prioridades. Agora a urgência era salvar a cabeça do conselheiro.

Que cabeça caeria por arder a Lagoa da Lucenza? E Penaboa? Que cabeças som responsáveis de encher o país de árbores pirófitas? Que cabeça deve caír polas cinças da aldeia de Vilar? Quem vai perder a cabeça polo incêndio nas devesas do idioma? Rodará algumha cabeça por abandonar o povo trabalhador no lume da história?

"Se a devesa da Rogueira arde, cai a cabeça do conselheiro", dixo alguém, preocupado. E ardeu quase todo o Courel agás a Devesa da Rogueira, agora mesmo ameaçada por um lume que avança desde o Pico Polim.

Há quem pensa que a cabeça dum conselheiro vale tanto como a devesa da Rogueira mas nós sabemos que nom vale mais que umha folha de jornal ou umha folha seca de eucalipto.

ENCE deve arder com o mesmo lume que queimou este país nos últimos anos.

Vale mais um castanheiro num souto do Courel que a cabeça do presidente da Galiza.

As castanhas tiram a fame. E os responsáveis do abandono do rural condenam o povo à miséria, à emigraçom e ao lume.

Por todo isto e muito mais, berramos mais forte que nunca com as palavras ao vento entre as folerpas da cinsa da Lucenza: EÓLICOS NOM.

Séchu Sende