A USC formaliza a venda do antigo Hospital de Galeras por máis de 7 millóns de euros

Asteriscos Real Estate SL e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) asinaron este venres o contrato de compra-venda do antigo Hospital de Galeras. Asteriscos Real Estate formalizou tamén o primeiro pagamento da compra do inmoble por 3.597.805 euros, o 50% do importe total.

Antigo Hospital Xeral de Galeras, en Santiago de Compostela | Fonte: Roberto Castro.

Nun proceso de poxa pública, esta sociedade presentou unha oferta por valor de 7.195.610 euros. Dentro de dous anos, o 20 de xaneiro de 2019, a USC recibirá o 50% restante máis un incremento equivalente ao interese legal do diñeiro, oficialmente publicado nos Orzamentos Xerais do Estado, aplicado á cantidade aprazada.

No contrato asinado acórdase tamén que no caso de non realizarse o pagamento do segundo prazo na data indicada, a USC recuperaría a titularidade do inmoble retendo, en condición de penalización, un 5% da cantidade desembolsada no primeiro, informa a universidade compostelá.