O exalcalde de Manzaneda por Anova e deputado de En Marea Davide Rodríguez rexeitou que existan "friccións" dentro da formación nacionalista despois de coñecerse que militantes desta formación participan en distintas candidaturas para o proceso interno que o partido instrumental celebra esta fin de semana.

"Para nada ten friccións dentro, nin nada raro", manifestou o cabeza de lista da candidatura 'Somos Quen' este venres en Vigo, onde recordou que Anova está inmersa nun "proceso para fortalecer En Marea", e simplemente "uns tomaron unha vía e outros outra".

"Cremos no proxecto de En Marea e nós, como parte integradora dese proxecto e como organización política de Anova, impulsamos para que se faga realidade", remarcou, antes de engadir que, na súa opinión, o que están a facer é fortalecer "un proxecto dende abaixo".

En todo caso, apuntou que na candidatura que lidera "tampouco hai tanta xente de Anova". "Hai xente do sindicalismo, do activismo social, xente de base, xente non militante,..., que, xunto con estar por todo o territorio galego, penso que lle dá a esta candidatura forza suficiente do que nós cremos que ten que ser o proxecto de En Marea", finalizou.