Villar Mir vende as súas centrais hidrolécticas no país

O Grupo Villar Mir vendeu a carteira de doce centrais hidroeléctricas con que conta en España, entre elas as de Galicia, que suman uns 210 megawatts (MW) de potencia, por un importe de 255 millóns de euros, segundo informou a corporación a través de Ferroglobe, sen revelar o nome do comprador.

Villar Mir | Fonte: Sindicato Unitario

A operación non inclúe a central que a corporación ten en Francia, que se busca vender noutra operación "que se segue negociando".

En canto ás instalacións españolas, repartidas entre Aragón e Galicia, o peche da operación quedou suxeito ao cumprimento de determinadas condicións, entre elas a consecución das preceptivas autorizacións.

O PAPEL DA XUNTA

Respecto da comunidade galega, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou en novembro que Ferroatlántica non cursara ningunha solicitude de segregación das centrais hidroeléctricas situadas nos ríos Xallas e Grande dos fornos de ferroaleación instalados en Cee e Dumbría e engadiu que os datos no seu poder levábanlle a concluír que a empresa "ten que seguir unida".

A venda das hidroeléctricas enmárcase na política de desinversiones que a corporación de Juan Miguel Villar Mir leva a cabo para reducir o seu endebedamento.

De feito, o grupo prevé destinar os recursos logrados coa venda (un importe neto duns 153 millóns de euros) "a amortizar débeda, así como a atender outras necesidades corporativas", segundo detallou Ferroglobe, a filial de fabricación de siliceo e aliaxes da corporación na que se englobaban estes activos.

As plantas hidroeléctricas que acaba de vender convertían a Ferroglobe no maior produtor independente de enerxía deste tipo. As instalacións suman unha potencia de 209 MW e son capaces de xerar uns 650 millóns de quilowatts á hora (KWh).

PLAN DE DESINVERSIONES

A venda das centrais súmase ás desinversiones que tanto o Grupo Villar Mir como as súas empresas están a levar a cabo para recortar o seu endebedamento.

No caso da corporación, o pasado ano vendeu a torre que tiña no complexo de catro rañaceos do Norte do Paseo da Castelá de Madrid. Na actualidade, xunto coa súa construtora OHL, busca socios para o Proxecto Canalejas, o complexo residencial, hoteleiro e comercial de luxo que constrúen no centro de Madrid.

O grupo reduciu ata o 1,7% a participación do 24% que chegou a ter en Colonial, mentres que a construtora OHL saíu de Abertis e recentemente tamén vendeu parte do complexo turístico de luxo 'Mayakobá' de México. En paralelo, busca comprador para unha autoestrada en Perú e socio para o resto de vías que ten en Latinoamérica.