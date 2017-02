Está a facer Portugal competencia desleal a Galicia?

Os sindicatos CIG, CC.OO. e UXT, xunto coa oposición no Parlamento galego, iniciaron unha ofensiva para tratar de pór freo ao proceso de deslocalización de empresas auxiliares da automoción, e reclaman a implicación da Xunta para denunciar ante as autoridades europeas a "competencia desleal" do goberno portugués á hora de pór a disposición das empresas "adoito practicamente regalado" e con enormes vantaxes fiscais.

Reunión de En Marea cos sindicatos da automoción

Os representantes das tres centrais mantiveron este venres tres reunións de traballo cos portavoces de En Marea, BNG e PSdeG-PSOE, aos que trasladaron a súa preocupación polo incesante goteo de empresas que trasladan a súa produción (e tamén os empregos e os investimentos tecnolóxicos) ao norte do país veciño.

14 EMPRESAS DE COMPOÑENETES MARCHARON A PORTUGAL

Así o apuntou o responsable de Industria de CC.OO., Ramón Sarmiento, quen advertiu de que a administración debe tomar medidas ante a "agresiva" política do Goberno portugués á hora de atraer investimentos e facilitar o asentamento de empresas no seu territorio.

Nese sentido, Sarmiento lembrou que, desde 2004, 14 novas empresas de compoñentes asentáronse no norte de Portugal, mentres que a comarca de Vigo e non foi capaz de atraer a ningunha. "Este desafío de Portugal ameaza a economía dunha comunidade como Galicia", apuntou.

Segundo explicou, os sindicatos consideran que a actuación do goberno luso pode estar a quebrantar o marco normativo da libre competencia e asegurou que a Xunta "tamén o sabe". Por iso instou ao goberno galego a defender os intereses do sector ante a Comisión de Competencia e aseverou que "o que procede" é que denuncie a situación, á vez que advertiu de que os sindicatos están dispostos a chegar ás mobilizacións.

PRECARIZACIÓN LABORAL

O portavoz de CC.OO. recalcou que "os grandes gañadores" deste proceso son "as multinacionais e o capital galego que se foi a Portugal", mentres que "os grandes perdedores" son os traballadores galegos, que viron mermadas as súas condicións laborais, "pero tamén os portugueses", porque a implantación de empresas está a facerse con custos laborais "do salario mínimo portugués".

Ramón Sarmiento lembrou que o sector da automoción en Galicia perdeu, nos últimos 5 anos, "un 30 por cento do emprego", e instou ao goberno autonómico a tomar medidas inmediatas para frear a deslocalización, pero tamén "planificar unha estratexia a medio e longo prazo para darlle unha oportunidade de futuro" a esta industria.

Na mesma liña pronunciáronse os portavoz de UXT e CIG. Así, Ana Belén Valiño (UXT) criticou que a política industrial da Xunta nos últimos anos limitouse ás "fotos con barcos ou con coches eléctricos", e demandou un "plan estratéxico" e un "foro de diálogo" da automoción.

O responsable de Industria do sindicato nacionalista, Xulio Fernández, advertiu de que este sector está "a morrer", mentres que Galicia segue sen unha "política clara" para atraer empresas e garantir que os investimentos en I+D+i non se vaian fose. "Temos que decidir se queremos empresas 'low cost' ou de valor engadido, e apostar pola formación, porque o reto tecnolóxico témolo case perdido", lamentou.

GRUPOS POLÍTICOS

Pola súa banda, os portavoces dos grupos da oposición coincidiron en sinalar que, un dos principais obstáculos á implantación das empresas auxiliares, é a ausencia de políticas industriais e de chan empresarial a prezos competitivos.

Ana Pontón (BNG) esixiu un "cambio de estratexia" ao goberno de Feijóo que se traduza en apostar pola innovación, pola cualificación técnica e dos traballadores, e axilizar a posta a disposición de solo e a tramitación administrativa para a implantación desa industria.

Segundo lembrou, nos últimos anos destruíronse 2.000 empregos no sector, mentres que Portugal logrou crear 6.000 postos de traballo grazas, entre outras cousas, á localización no seu territorio de case unha trintena de empresas e plantas de produción (moitas delas co seu matriz en Galicia).

Luís Villares (En Marea) tamén reclamou un cambio na actuación da administración galega e anunciou unha ofensiva de iniciativas por parte do seu grupo parlamentario para instar á Xunta a actuar, xa que "o marco nacional galego ten competencias suficientes para intervir nesta situación".

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamou ao goberno autonómico unha política industrial "máis intensa", con accións en materia de formación, fórmulas para garantir que as subvencións á I+D+i revertan na creación de riqueza en Galicia e unha nova política de chan empresarial. Tamén reclamou, entre outras cuestións, a creación dunha subcomisión parlamentaria para analizar a situación da industria auxiliar.

O socialista tamén se pronunciou sobre as condicións que ofrece Portugal para atraer ás empresas de compoñentes e admitiu que a actuación do goberno luso pode "non encaixar no marco da competencia leal que marca a UE". "Todos os indicios apuntan a que hai unha quebra nos principios da competencia leal. Se é así, a Xunta debería ter unha actitude de esixencia ante a Comisión para que se investigase", afirmou.