Cal é a mellor web municipal de Galicia?

Pontevedra, Lugo, Santiago, Vigo, A Coruña e Ourense. Estes son, por esta orde, os concellos que responden mellor as preguntas que formulan os cidadáns por Internet.

A investigadora Vitoria Canoura | Fonte: uvigo.es

Así o conclúe o traballo de Vitoria Canoura nun mestrado da Universidade de Vigo. Este traballo final do mestrado en Dirección Pública e Liderado Institucional gañou o premio ao mellor traballo final de mestrado na citadad Universidade.

“Ter un recoñecemento oficial é moi gratificante, recompensa as horas de esforzo”, salienta Canoura do premio a un estudo que abrangueu as sete grandes cidades do país e os concellos de Narón, Lalín, Moaña, Xinzo de Limia, Ribadeo, Meis e A Illa de Arousa.

De todos eles, no furgón de cola da comunicación bidireccional viaxan Meis, Moaña e Xinzo; por non dispor de ferramentas web para a realización destas consultas.

No índice global co que Canoura avaliou os portais públicos, os gañadores son Vigo, cun 54,5% de cumprimento dos ítems propostos, Pontevedra, cun 53%, e Santiago cun 51%.

Gráfico sobre transparencia municipal no artigo de Xabier Martínez-Rolán, Teresa Piñeiro-Otero e Xosé Manuel Baamonde-Silva

Polo contrario, na cola da clasificación global viaxan Xinzo co 8% e a A Illa co 16% dos ítems identificados no traballo como definidores dun bo goberno electrónico.

A conclusión global da premiada investigación é que a implantación do goberno electrónico nas administracións locais galegas sofre dun “desenvolvemento moi limitado e pouco uniforme”. A situación tende a ser mellor nas cidades, aínda que tamén hai grandes diferencias entre as urbes.

TRANSPARENCIA

Outro traballo deste ano realizado por investigadores da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación tamén situaba a Pontevedra e Santiago como dúas das cidades con mellores webs. No caso do artigo Xabier Martínez Rolán, Xosé Baamonde e Teresa Piñeiro, que se centraba na transparencia da información, estas dúas cidades estaban no ‘top ten’ dos 44 portais avaliados, procedentes de Galicia e do Norte de Portugal.

Nese ranking de 44 había outros tres que ocupaban unha posición media: Ferrol - posto 11-, Vigo -16- e A Coruña -20. Máis problemas había no caso de Ourense (posto 31), Lugo (35), Narón (37), Oleiros (38), Vilagarcía de Arousa (39), Carballo (43) e Arteixo (44).

A conclusión xeral deste segundo estudio era que as administracións lusas usan máis e mellor as redes sociais e están "máis concienciadas" da importancia da transparencia e da rendición de contas á cidadanía que os municipios galegos a pesar de non ter un regulamento xurídico, como si ocorre neste Estado dende 2013.