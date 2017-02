O ciclo SON Estrella Galicia levará o 28 de marzo a Daniel Lanois ao Teatro Lara de Madrid

O produtor e compositor canadense Daniel Lanois debutará en Madrid o 28 de marzo, dentro do ciclo SON Estrella Galicia. Será no Teatro Lara, cunha actuación que forma parte do seu tour 'Night Of Heavy Sun: Daniel Lanois só instrumental'.

As entradas para esta cita madrileña están xa á venda en Ticketea desde 19 euros. Con anterioridade só actuara no noso país o 22 de abril de 2015, no festival Blues & Ritmes de Badalona.

Lanois publicou case vinte traballos ao seu nome, e o seu currículo loce unha ristra de producións de primeirísimo nivel que inclúen discos con Brian Eno, U2, Peter Gabriel, Bob Dylan, Willie Nelson e Neil Young. Tres deles gañaron o Grammy ao mellor disco do ano.