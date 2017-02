A Asociación Galega de Consumidores chama a afectados as cláusulas chan a sumarse á súa querela contra Abanca

A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) realizou un chamamento aos afectados polas cláusulas chan de Abanca a sumarse á súa querela interposta contra esta entidade bancaria.

A través dun comunicado emitido este sábado, Acouga informou que o pasado 14 de febreiro publicouse no BOE a resolución do Xulgado do Mercantil número 1 da Coruña da admisión a trámite da demanda colectiva interposta por esta asociación contra Abanca polas cláusulas chan.

Deste xeito, o curso do procedemento quedou paralizado durante dous meses, período no que os "xa adheridos" á demanda deberán presentar "toda a documentación solicitada".

O prazo de presentación finaliza o 6 de abril e ata entón poderán sumarse á demanda "todos os afectados polas cláusulas chan de Abanca que non fixesen reclamación e que queiran exercer o seu dereito a reclamar colectivamente".