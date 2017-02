Homenaxe a Tom Petty este xoves 23 de febreiro en Cangas (Pontevedra)

A Salason, en Cangas (Pontevedra), acollerá este xoves 23 de febreiro unha homenaxe ao músico estadounidense Tom Petty, un das maiores iconas do mundo do rock.

Nun comunicado, o proxecto denominado 'En casa do Ferreiro' explicou que se converterán de maneira excepcional en banda tributo a Petty e a súa banda de sempre: os Heartbreakers.

Nesta especial velada, 'En casa do Ferreiro', o proxecto persoal de Eduardo Ferreiro, tocará grandes clásicos do louro de Florida, desde American Girl ou Refugee a Free Fallin' ou Runnin' Down a Dream.