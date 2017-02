Pontevedra acollerá dúas actuacións o 9 e o 13 de marzo dentro da segunda edición do Festival de Ópera

A cidade de Pontevedra acollerá a segunda edición do Festival de Ópera no Auditorio de Afundación con dúas actuacións os próximos 9 e o 13 de marzo.

O festival foi presentado este mércores 22 no edificio de Afundación a cargo da súa coordinadora de Cultura, María Teresa Cores, e da promotora Leonor Gago.

En concreto, o auditorio acollerá o xoves 9 de marzo a ópera 'Turandot' de Giocomo Puccini, ambientada na Chinesa feudal e que representa a historia da princesa homónima e os seus pretendentes, quen deberán superar tres probas ou serán executados. O gañador, obterá como recompensa a man da cortexada.

Leonor Gago, que tamén exerce de directora artística da obra, destacou que "se trata dunha das óperas máis coñecidas, máis bonitas e moi fácil de seguir". Na parte músical contará coa Orquestra e o Coro da Ópera Nacional de Kishinau (Moldavia) e con solistas internacionalmente recoñecidos.

Mentres, o luns 13 de marzo, os tenores Israel Lozano, Miguel Borralo e Javier Agulló protagonizarán a 'Gran Gala Lírica Tres Tenores', acompañados tamén pola orquestra moldava.

Así, interpretarán recoñecidas pezas de óperas como 'Carmen', de Bizet; 'Guillermo Tell', de Rossini e mesmo parte da zarzuela 'A taberna do porto' de Pablo Sorozábal.

A gala nace, segundo comentaron, como unha homenaxe á organizada no Mundial de Fútbol de 1990 en Roma, onde os tenores José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti achegaron aos aficcionados e ao público en xeral grandes temas operísticos. Co mesmo obxectivo organízase este espectáculo, que xa percorreu varios escenarios do país con gran éxito.

As entradas poderán conseguirse a través de ataquilla.com desde 31 euros para ambas as actuacións e desde 50 euros para o abono dos dous días.