Gürtel.- Crespo e 'O Bigotes' solicitan o seu traslado desde a prisión de Valdemoro á moderna Soto del Real

Os considerados líderes da trama Gürtel Pablo Crespo e Álvaro Pérez 'O Bigotes' solicitaron á Audiencia Nacional o seu traslado da prisión de Valdemoro, onde se atopan cumprindo prisión desde o pasado 14 de febreiro por amañar os contratos dos expositores institucionais da Comunidade Valenciana en Fitur, á de Soto del Real (Madrid), que conta con instalacións máis modernas, segundo informaron fontes xurídicas a Europa Press.

Estas mesmas fontes explicaron que a Audiencia Nacional xa remitiu esta petición a Institucións Penais, que é a que decidirá finalmente se accede ao traslado. Segundo precisaron, os acusados terían que estar preparados ao redor das 6.00 horas para que un furgón policial achéguelles ata a sede da Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) onde se está celebrando o xuízo polos primeiros anos da Gürtel.

Posiblemente, un dos motivos polos que pediron o cambio de prisión é que o cárcere de Valdemoro non conta con duchas privadas nas celas e a colectiva non está dispoñible a esas primeiras horas da mañá. Tanto Crespo como 'O Bigotes' estiveron no complexo penal de Soto del Real cumprindo prisión preventiva desde que foron detidos en febreiro de 2009 co estalido da trama Gürtel.

O Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana (TSJCV) ordenou o ingreso en prisión o pasado 14 de febreiro destas dúas persoas e do 'xefe' da rede, Francisco Correa, tras ser condenados a penas de 12 e 13 anos por amañar os contratos da 'caseta' da Comunidade Valenciana na feira de turismo entre 2005 e 2009. O tribunal considerou que estas condenas aumentan "de forma considerable" o risco de fuga.

A prisión de Soto del Real, construída en 1995, é coñecida como o 'cárcere VIP', xa que conta con instalacións moito máis modernas que as de Valdemoro. De feito, acusados noutras causas como o exbanquero Mario Conde --en liberdade provisional desde xuño de 2016 por repatriar 13 millóns de euros do 'caso Banesto'-- ou o expresidente da CEOE Gerardo Díaz Ferrán --condenado polo 'caso Marsans'-- elixiron este centro para asumir as súas responsabilidades nos seus respectivos casos.

CORREA EXIMIDO 'SINE DIE'

Con todo, Correa, que tamén se atopa en Valdemoro, non se sumou á petición dos seus compañeiros, pero si que pediu á Sección Segunda da Sala do Penal da Audiencia Nacional, encargado de axuizar a peza 'Época I: 1999-2005', que lle dispense de ir a todas as sesións da vista oral por "motivos humanitarios", segundo informaron fontes xurídicas a Europa Press.

O tribunal presidido polo maxistrado Ángel Hurtado autorizou 'sine die' a ausencia de Correa á vista oral, que a poderá seguir desde Valdemoro. Estas fontes apuntaron, ademais, que Crespo solicitará tamén este permiso.

A Audiencia Nacional obrigou a Correa e Crespo, entre outros, a estar presentes nas sesións dedicadas ao interrogatorio dos preto de 300 testemuñas, que comeza este venres, ao considerarlles uns dos acusados "máis caracterizados".