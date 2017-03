A campaña #CierraUnicef preséntase en Galicia para aumentar os seus socios

A campaña #CierraUnicef presentouse este xoves de forma simultánea en diversas comunidades autónomas, entre elas Galicia, para converter nunha "realidade" que esta ONG poida pechar as súas portas ao cubrir as necesidades básicas de todos os nenos do mundo. Así, Unicef iniciou esta campaña de sensibilización que levará a cabo en marzo e abril en Galicia co obxectivo de aumentar os máis de 21.000 socios cos que conta na actualidade -—ocupa o sexto lugar entre autonomías—, así como para chamar a atención de empresas e administracións no seu apoio.

Presentación dunha campaña de Unicef en GaliciaPresentación dunha campaña de Unicef en Galicia | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, a presidenta do Comité de Galicia de Unicef, Myriam Garabito, remarcou que se busca conseguir un "mundo mellor para todos os nenos" no que teñan unha educación e sanidade digna, coas súas necesidades alimentarias cubertas e non padezan explotación. Para as doazóns, esta ONG pon en marcha o teléfono 900 907 133 e o sitio web cierraunicef.es.

Pola súa banda, a coordinadora do Comité de Galicia de Unicef, Irene Marín, fixo fincapé en concienciar sobre a diferenza que pode supor para moitos nenos unha pequena axuda.

Así, explicou que con 30 euros pódese vacinar a 50 nenos contra a polio; con 100 euros pódese fornecer auga potable a 184 nenos en situación de emerxencia durante un mes; e se un se fai socio con 20 euros ao mes durante un ano pódese dar un tratamento contra a desnutrición a cinco anos.

CIFRAS A ERRADICAR

Entre outras cifras expostas por Unicef, aínda que se conseguiron grandes avances nos 70 anos de existencia desta ONG, cada día aínda morren 16.000 nenos no mundo por causas que se poden evitar.

Ademais, hai 663 millóns de persoas que non teñen acceso a auga potable, 250 millóns de menores casan antes dos 15 anos, mentres existen máis de 300.000 nenos soldado. Con todo, a ONG pon o foco sobre "a cara" de todas estas persoas, sen quedar só con "números".

Desnutrición, diarreas, pneumonía —primeira causa de morte infantil no mundo, con 2.500 falecidos ao día-— e malaria son algunhas das principais problemáticas que afectan aos nenos e que poden ser erradicas de forma sinxela e non custosa cun aumento de solidariedade.

Ante isto, Unicef expón que o seu labor supuxo evitar entre dous e tres millóns de mortes infantís ao poñer vacinas a máis dun terzo de menores do mundo; mentres que entre 2000 e 2013 o número de nenos que traballa reduciuse en 78 millóns.

EXPERIENCIA DA ACTRIZ LUCÍA REGUEIRO

Pola súa banda, a actriz Lucía Regueiro contou a súa experiencia como colaboradora en Bolivia para mellorar a atención sanitaria de mulleres embarazadas e neonatos, unha problemática que existía aquí "non hai moitos anos".

Respecto diso, Regueiro puxo como exemplo a mellora que supuxo para a nai dunha familia numerosa o ter un seguimento dun médico. Por iso, pide "axudar entre todos a que peche Unicef".