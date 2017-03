O home acusado de asasinar o seu veciño atropelándoo mortalmente en Cedeira (A Coruña) alegou que a vítima se lle "cruzou" na estrada. O procesado negou que o atropelo fose intencionado e subliñou que foi un "accidente casual".

Así o manifestou na súa declaración durante a segunda sesión do xuízo que se segue na Audiencia Provincial da Coruña, e que se prolongará ata o luns, polo atropelo mortal dun veciño co que o acusado tiña unha longa inimizade.

Por estes feitos, a Fiscalía reclama que sexa condenado a 21 anos de prisión, mentres que a acusación particular solicita 24. Ambas acúsano dun delito de asasinato ao considerar que o procesado arrolou á vítima intencionadamente.

"Vin a unha persoa, dei unha freada e peguei un volantazo; pero botóuseme enrima", sinalou o acusado, que subliñou que a vítima, a quen recoñeceu tras o atropelo, cruzóuselle "na estrada" e non lle deu tempo a evitar o fatal desenlace.

O acusado, un construtor da zona, indicou que non viu de quen se trataba ata despois do ocorrido. Cando foi consciente das consecuencias do sinistro, asegura que lle deu un "ataque" porque "cría que o mundo se lle viña enriba".

ACUSACIÓN "FALSA"

"O primeiro desgustado fun eu", afirmou o home que estivo dous anos en prisión provisional por estes feitos. Ante o tribunal, asegurou que o seu veciño estaba "obsesionado con el" e que lle chegou a denunciar máis de 50 obras que executaba a súa empresa.

O acusado, que rompeu a chorar durante a súa declaración ante o tribunal e o xurado popular, manifestou que o seu veciño o "ameazaba" e que "lle tiña medo" porque temía que lle causase "problemas".

"Pido perdón á familia, foi un accidente; pero o calvario estou a vivilo eu", dixo o procesado, que tacha de "falso" o informe da Garda Civil e di que estivo en prisión por "unha falsa acusación".