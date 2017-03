As bateas de mexillón atraen arroaces ás rías galegas

O cultivo de mariscos é un segmento en expansión da acuicultura mariña, pero o impacto desta industria nas especies de cetáceos costeiros está aínda empezando a ser considerado polos científicos. Agora, científicos do Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI), con base no Grove (Pontevedra) e da Université Bordeaux (Francia) veñen de publicar un estudo na revista científica Marine Biology sobre a interacción entre o cultivo de mexillóns e os cetáceos costeiros en augas dun dos principais produtores mundiais deste bivalvo: Galicia. Os resultados do seu estudo confirman que as zonas de produción de mexillóns son frecuentemente visitadas por arroaces (Tursiops truncatus).

Arroaces arredor de bateas | Fonte: BDRI.

Especificamente, avaliouse o uso do hábitat de arroaces en relación con variables ambientais, xeográficas e antropoxénicas. Durante un período de 22 meses de investigación de campo, realizáronse 154 inspeccións diarias de embarcacións e 353 encontros comúns de arroaces.

Dos factores investigados, as granxas de moluscos parecían ter un efecto claro, co aumento da presenza de arroaces nas explotacións de mexillóns e en augas próximas ás zonas acuícolas. Estas observacións contrastan, segundo os investigadores, con estudos previos nos que a ocorrencia e distribución de especies de cetáceos costeiros diminuíu en asociación coa acuicultura de mariscos que representa unha fonte de perda de hábitat e que causa efectos potencialmente negativos.

Estas diferenzas suxiren, segundo os científicos, que as interaccións entre a acuicultura de moluscos e os cetáceos están afectadas polo método de cultivo e as especies de cetáceos implicados. Así, os investigadores explican que as relacións positivas entre a presenza de golfiños e as zonas de acuicultura de mexillóns son presumiblemente o resultado de grandes agregacións de especies de peixes ao redor das bateas de mexillóns, que proporcionan altas densidades de presas de alta calidade para os golfiños.

Os autores do estudo consideran que a súa investigación proporciona novas perspectivas sobre a comprensión de como a acuicultura de moluscos inflúe nos golfiños costeiros e por tanto apoia o deseño de políticas dirixidas a implementar principios de manexo de ecosistemas.