Deteñen ao autor dun roubo nunha vivenda de Vigo tras localizar o xilófono que subtraeu

Axentes do Corpo Nacional de Policía e da Policía Local detiveron un home como presunto autor dun roubo nunha vivenda de Vigo, onde supostamente forzou os accesos e levou diversos obxectos, entre eles un xilófono.

Segundo informou a Policía Nacional, a finais do pasado mes de febreiro unha muller denunciou que lle roubaron na súa casa do Camiño do Chouzo, a cal non é a súa vivenda habitual pero visita asiduamente. Así, comunicou que cando chegou ao domicilio atopouse a leira aberta e un dos cristais roto.

A brigada de Policía Científica acudiu a inspeccionar o lugar e descubriu que a porta exterior tiña signos de forzamiento. A continuación, a propietaria indicou que obxectos botaba en falta, entre eles un xilófono, no que se centraron os investigadores para tratar de identificar ao responsable dos feitos.

Así, a partir do control de diferentes canles de venda, os axentes localizaron o instrumento nunha tenda especializada neste tipo de artigos, o que, xunto ás probas recollidas, permitiulles asociar o roubo a un vello coñecido dos corpos e forzas de seguridade.

Desta forma, elaborouse un dispositivo que permitiu interceptar e deter a este individuo cando camiñaba pola zona centro. O home, ao que lle constaban dous antecedentes policiais anteriores, foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 3 de Vigo, en funcións de garda.