Unhas 2.400 persoas poderán participar na XVI Asemblea Nacional do BNG, que renovará o liderado de Ana Pontón

Unhas 2.400 persoas inscribíronse para participar na XVI Asemblea Nacional que o BNG celebra este fin de semana na Coruña e na que, a falta da votación da militancia, a actual portavoz nacional da formación, Ana Pontón, renovará o seu liderado.

No plenario que terá lugar no Palexco, o Bloque Nacionalista Galego marcará a súa folla de ruta para o futuro, que virará ao redor da figura de Ana Pontón, tal e como sinalaban as conclusións do proceso 'Adiante' que a formación nacionalista emprendeu tras a súa XV Asemblea para encarar a súa refundación.

En concreto, na cita que se celebra baixo a lema 'En Bloque cara a un tempo novo', o BNG renovará os seus órganos de dirección cunha única candidatura de consenso para o Consello Nacional, que integran un total de 100 persoas --50 aprobadas pola Asemblea Nacional e 50 polas comarcais--.

Da lista que irá a este plenario encabezada por Ana Pontón e integrada por 50 persoas, ademais da metade dos membros do futuro máximo órgano de decisión entre asembleas, tamén sairán os 19 nomes que formarán a próxima executiva nacional e que figuran nos primeiros postos da candidatura.

Así, entre outros dirixentes nacionalistas, incorporaranse á directiva do Bloque a portavoz do BNG en Bruxelas, Ana Miranda; ou os deputados autonómicos Xosé Luís Rivas, Olalla Rodil, Noa Presas e Luís Bará, entre outros.

DOCUMENTOS E EMENDAS

Neste plenario, así mesmo, someteranse a votación as teses da formación nacionalista tras o seu debate nas distintas asembleas comarcais. De cara a este máximo órgano de decisión, a militancia presentou 296 emendas ao relatorio político e aos principios organizativos, 14 propostas ao informe de xestión da organización saínte e 38 suxestións para actuacións futuras.

Deste xeito, na xornada do sábado, o Consello Nacional saínte presentará o seu informe de xestión, no que analiza o camiño andado polo BNG desde o seu XV Asemblea Nacional celebrada en febreiro de 2016.

Así, tras lembrar que as eleccións xerais de xuño do ano pasado certificaron as "peores previsións", con só 44.902 votos obtidos, sinala que os 120.000 apoios das autonómicas serviron de "estímulo para consolidar a recuperación política e electoral do nacionalismo".

Precisamente, tras estes comicios autonómicos, o Cosnello Nacional destaca no seu documento, ao que tivo acceso Europa Press, que se produciu "un importante incremento das persoas afiliadas". Neste sentido, detalla que, desde a pasada cita asemblea tivo 400 novas afiliacións, así como a integración da Fronte Obreira Galega (FOGA).

Ademais, entre outras cuestións, o máximo órgano de decisión entre asembleas da conta da situación financeira da formación. Así, explica que dos 4,2 millóns de euros que debía en 2013 pasará a terminar o ano 2017 cunha débeda inferior ao millón de euros.

OUTROS TEXTOS

Xa na xornada do domingo a militancia debaterá os documentos coas teses políticas, principios organizativos e regulamento. En concreto, no seu relatorio político, o BNG deixa clara a súa vontade de "ser a forza unitaria" do nacionalismo galego para o que se define como un movemento sociopolítico "aberto" e "capaz de integrar" e incide en que debe "esforzarse" para que isto sexa así percibido pola sociedade.

Neste sentido, ábrese a "novas incorporacións colectivas e individuais" e subliña a súa disposición de chegar a "acordos electorais con forzas e colectivos de ámbito galego, baixo a premisa o respecto do principio de auto-organización".

Para iso, márcase como folla de ruta elaborar un plan de traballo denominado 'Estratexia Avanza Galicia' para o período 2017-2022, que estableza o rumbo para o "avance e a consolidación política, social e institucional do nacionalismo galego nos próximos anos á marxe das conxunturas electorais".

TESES ORGANIZATIVAS

Pola súa banda, en canto á tese de organización, os textos que serán sometidos á consideración da XVI Asemblea Nacional sinalan que o BNG debe "afrontar e promover cambios que melloren a súa vida interna e a relación coa sociedade".

Ademais, subliña que o BNG "continua sendo o instrumento político máis válido para a articulación do nacionalismo en Galicia" e lembra que "a unidade e a cohesión interna son valores a preservar en todos os ámbitos da organización" para multiplicar as posibilidades de "penetración social e consolidación".