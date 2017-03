The Sadies actuarán este venres na Coruña no ciclo SON Estrella Galicia

A banda canadense The Sadies actuará este venres, día 31 de marzo, na Praia Club da Coruña dentro do ciclo Son Estrella Galicia, segundo informou a organización nun comunicado.

Liderado polos irmáns Dallas e Travis Good, The Sadies leva desde 1998 "insuflando elegancia a un legado que remite aos seus paisanos The Band, con esa sensación de montaña mística que transmitían", remarcan os promotores do concerto

Sobre a súa música, aseguran que é "un híbrido de psicodelia, rockabilly, surf e bluegrass". Ademais, indican que o seu estilo lles serviu "para converterse na banda de acompañamento por excelencia do country alternativo dando cobertura a nomes John Doe".

A finais de 2013, este grupo publicou 'Internal Sounds', seguido en abril de 2014 por un álbum conxuntamente con Gordon Downie, 'The Tragically Hip'. En febreiro de 2017 verá a luz 'Northern Passages', que gravaron no inverno de 2015.