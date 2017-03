A Guardia Civil comeza a controlar as patacas

Como e posible sabendo a podremia que tiñan as patacas de canarias que viñese un.ha partida do tubérculo infeccioso na Galiza, quen o autorizou ... foi o inútil do frijoles ou a animaña depravada de marijuano... estades afundido o pan "a pataca" do pobo galego en cultivos de subsistencia, vai ser indemnizada a xente, esto xa e un.ha escea típica do anos os curos do medioevo... Co marijuano retrocedimos a cuaternaria... SOAMENTE O NACIONALISMO NOS PODE SALVAR!!!! SI HOUBESE INDEPENDENCIA E NACIONALISMO ESTES ESTRAGOS NON PASARIAN!!!! NON A EXPAÑA!!!!