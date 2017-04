Soraya Sáenz de Santamaría rexeitou reunirse co alcalde de Santiago

O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, asegurou que solicitou acompañar e reunirse coa vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante a súa visita á capital galega deste luns. Con todo, Vicepresidencia rexeitou a petición porque a viaxe á cidade enmárcase "dentro das relacións" coa Xunta de Galicia. Con todo, en declaracións aos medios na mañá deste luns, o rexedor compostelán pediu "non dramatizar" o asunto porque o Concello realizou a solicitude "por protocolo e cortesía" logo de ter constancia "a través dos medios" da visita de Sáenz de Santamaría a Santiago.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

A vicepresidenta do Goberno atópase en Santiago de Compostela este luns, onde foi recibida polo titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, co que, logo de manter unha reunión, visitou as obras da Catedral.

"Enviamos un escrito mostrando a dispoñibilidade tanto para acompañar na visita como para realizar un encontro. O que se nos dixo é que a visita estaba enmarcada dentro do ámbito das relacións coa Administración autonómica e, por tanto, non hai lugar", indicou Noriega.

O primeiro edil compostelán reiterou que "non hai que dramatizar" que Vicepresidencia non atendese a petición para acompañar a Sáenz de Santamaría, aínda que confesou que "é certo que noutro tipo de visitas de xefaturas de Estados ou de corpos diplomáticos" a administración local "sempre entra" no "protocolo de contactos". "Non foi así. Que sexan outros os que dean a explicación", engadiu o alcalde.

ORZAMENTOS DO ESTADO

A preguntas dos medios, Martiño Noriega confesou que "aínda" non puido consultar o borrador dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), que recibiu o visto e prace do Consello de Ministros o pasado venres.

Así, manifestou que espera que "a situación política no Estado non repercuta" nas infraestruturas "comprometidas coa cidade", como a estación intermodal, obras na rede viaria e a construción da nova depuradora, principalmente.

"Espero que o que ten que ver cos contactos políticos a nivel Estado non repercuta na capital do país e as súas necesidades", reiterou o rexedor compostelán, que participou este luns na tradicional poxa da Festa da Uña do barrio de San Lázaro.