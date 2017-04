Hacienda ingresará un 7,9% máis en Galicia na campaña da renda

A Agencia Tributaria estima que ingresará en Galicia na campaña da renda deste ano uns 466 millóns de euros, un 7,9% máis que na anterior, segundo informou a delegada dImelda Capote. Mentres, segundo as previsións de Hacienda, as devolucións situaranse ao redor dos 614 millóns, o que suporá un incremento do 2,1 por cento respecto da campaña anterior.

Cartos | Fonte: Europa Press.

En rolda de prensa, Capote encargouse de debullar todos o datos referidos á campaña da renda deste ano, que se estende ata o 30 de xuño, coa eliminación do Programa Pai e a xeneralización de Renta Web.

Apenas 48 horas despois da apertura do prazo para presentar a declaración por vía telemática, segundo indicou a delegada, xa se presentaron 41.752 declaracións en Galicia, o que supón un 55% máis que na campaña anterior. A delegada situou este incremento no fallo nos sistemas de Hacienda, o que dificultou a presentación de declaracións ao comezo da campaña do ano pasado.

En total, este ano presentaranse en Galicia un total de 1.265.000 declaracións, cun aumento dun 1,04%. Delas, 1.031.000 serán individuais, un 1,9% máis; e o resto, 234.000, conxuntas. Estas supoñen un descenso do 2,5% respecto ao ano anterior.

Por tipo de declaración, 300.000 serán positivas, outras 896.500 terán dereito a devolución, mentres que 68.500 serán negativas ou se englobarán en "outros" apartados.

PREVISIÓN POR DELEGACIÓNS

Por delegacións, na Coruña prevese a presentación de 439.618 declaracións individuais e 101.146 conxuntas. Delas, 131.226 positivas; 382.359 con dereito a devolución e 27.179 negativas e outras. O importe a ingresar sitúase en 212 millóns, un 8,2% máis e a devolver, en 274 millóns, un 2,2% máis.

En Lugo, serán 134.942 declaracións individuais e 27.151 conxuntas. Positivas, serán 35.659; a devolver, 118.489 e 7.945 negativas e outras. A ingresar, serán 50 millóns, un 6,4% máis, e a devolver 71 millóns, un 2,9% máis.

En Ourense, serán 123.305 as declaracións individuais e conxuntas 23.538. As positivas ascenderán a 37.269; a devolver 99.732 e negativas e outras, 9.842. Neste caso, serán 55 millóns a ingresar por parte de Facenda, un 5,8% máis, e a devolver 57 millóns, un 1,8% máis.

Na delegación de Pontevedra, son 80 millóns a ingresar, un 8,1% máis, e a devolver 116 millóns, un 1,8% máis. Declaracións individuais presentaranse, segundo Facenda, 192.218, e conxuntas, 50.452. Positivas, serán 54.087; a devolver 173.071 e 15.512, negativas e outras.

En canto a Vigo, estímase que se presenten 140.917 declaracións individuais e outras 31.713 conxuntas. Positivas, serán 41.759; 122.849, a devolver e 8.022, negativas e outras. A previsión é que, nesta delegación, ingrésense 69 millóns, un 7,8% máis, e a devolver, 96 millóns, un 2,1% máis.

NOVIDADES

Da campaña deste ano, entre as principais novidades, Imelda Capote destacou que o 100% das declaracións poderanse realizar con 'Renta web', que non require descarga de programas e dá acceso aos fiscais e permite operar en diferentes sesións desde calquera dispositivo.

Tamén, como novidade, por primeira vez poderase efectuar a través da propia declaración as modificacións ao seu favor que deban facer os contribuíntes sobre declaracións xa presentadas.

Ademais, este ano a Axencia Tributaria vai establecer un plan piloto de chamadas saíntes. Desta forma, a propia Axencia chamará a contribuíntes en supostos nos que, nun determinado momento e certos perfís de declaracións máis sinxelas, non existan citas dispoñibles para a atención presencial.