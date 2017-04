Máis de 93.000 firmas desde Galicia contra a rebaixa do IVE taurino

A rebaixa do IVE á tauromaquia, anunciada hai case un mes polo Goberno central, logrou mobilizar, ata o momento, a máis de 93.300 persoas, que xa subscribiron a petición da Asociación Animalista Libera! e da plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas na web Change.org.

Corrida de touros | Fonte: Europa Press

"Esta baixada do tipo impositivo, que afectará positivamente a, por exemplo, representacións teatrais, danza e música en directo, tamén inclúe unha parte francamente negativa", lamentaron ambas as asociacións nun comunicado en alusión á rebaixa do IVE taurino.

E é que, para ambas, trátase do "enésimo premio" co que o Goberno central "agasallou á armazón tauromáquica". "É a súa maior rebaixa do IVE contemporáneo, pasando do 21% a tan só o 10%, a pesar do rexeitamento social que xerou devandito anuncio", denunciaron.

"Os esforzos da campaña #NoSeBaja céntranse agora en reverter unha proposta xa incluída no Proxecto de Orzamentos Xerais de 2017, e que formaría parte do acordo de investidura entre PP e Ciudadanos, deixando fóra a verdadeiras industrias culturais e xeradoras dunha imaxe positiva, como o cinema", subliñaron os animalistas.

Con máis de 93.000 rúbricas, animalistas e abolicionistas xa lograron un primeiro posicionamento institucional, xa que o pasado 31 de marzo a Deputación de Pontevedra convertíase no primeiro pleno que aprobaba unha moción rexeitando a rebaixa do IVE taurino, e onde se instaba ao Goberno central a "apoiar unha cultura sen malos tratos animais".

Agora Libera! e Galicia, Mellor Sen Touradas xa traballan para estender as declaracións a outras localidades e plenos provinciais.

Calquera persoa pode subscribir a petición en www.change.org/ivataurino, na que se resalta que "só un 9,5% dos españois acode a corridas de touros". Unha porcentaxe que en Galicia, precisaron, esborrállase ata o 0,3%, sendo unha das comunidades con "menor soporte cidadán" á tauromaquia.

Con todo, será o conxunto das familias, como denuncian as asociacións, quen "se comerán o custo de baixar un imposto a quen fomentan a tortura e morte de animais como divertimento".