Científicos de Galicia e Brasil crean unha hamburguesa saudable baixa en graxas

Científicos da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) e do Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) de Galicia presentan un estudo no que dan conta dos seus resultados na creación dunha hamburguesa baixa en graxas. Os investigadores publican o seu traballo no novo número da revista Meat Science.

Hamburguesas | Fonte: PDPhoto.org

O equipo científico está formado por oito investigadores da universidade brasileira máis José Manuel Lorenzo, do CTC. Nos seus experimentos, someteron a carne de hamburguesas a unha reformulación lipídica, substituíndo o 50% do compoñente graxo por micropartículas que contiñan aceites de chía e de liñaza obtidos por xelificación iónica externa.

As micropartículas presentaron niveis altos de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) n-3 (omega-3) e eran resistentes ás condicións de pH e temperatura comunmente usadas no procesamento de hamburguesas, presentando un perfil lipídico nutricionalmente favorable á saúde humana.

A reformulación lipídica aplicada non afectou a dureza da carne e mellorou propiedades tecnolóxicas importantes, como a perda de cocción e a retención de graxa.

Ademais de reducir o contido de graxa das hamburguesas ata nun 50%, a reformulación dos lípidos conduciu a relacións máis sas de ácidos graxos poliinsaturados e ácidos graxos saturados (un aumento de ata un 90%) e unha proporción saudable de omega 6 e omega 3, conseguíndose menores índices de ateroxenicidade e tromboxenicidade, que determinan o potencial da dieta para producir a obstrución das arterias formando placas de graxas ou trombos. En concreto, logrouse unha diminución de ata un 18,5% na ateroxenicidade e dun 14,7% na tromboxenicidade.

As hamburguesas con micropartículas de aceite de chía mostraron unha maior oxidación lipídica e unha menor calidade sensorial en comparación cos outros tratamentos. Porén, a substitución da graxa da carne por micropartículas de aceite de liñaza non prexudicou a calidade sensorial das hamburguesas. Polo tanto, os investigadores advirten que a substitución de graxa con micropartículas de aceite de chia debe realizarse con precaución, xa que pode afectar negativamente importantes atributos sensoriais.

Os resultados obtidos levan aos investigadores a concluír que a microencapsulación por xelificación iónica externa dos aceites ricos en ácidos graxos poliinsaturados omega 3 pode considerarse unha estratexia eficaz para producir hamburguesas máis saudables, sen afectar a súa calidade tecnolóxica e sensorial. Con todo, recoñecen que se necesitan estudos adicionais para mellorar a estabilidade oxidativa das hamburguesas modificadas.

