Carmen Santos denuncia “absoluta falta de respecto” do PP ás deputadas da oposición

A secretaria xeral de Podemos e viceportavoz parlamentaria de En Marea, Carmen Santos, denunciou este xoves que o grupo maioritario trata con "absoluta falta de respecto" ás "mulleres deputadas" do tres forzas da oposición. "E canto máis novas, peor", apostilou, consciente de que esta actitude denota "machismo".

A deputada de En Marea Carmen Santos e o portavoz, Luís Villares | Fonte: Europa Press

De feito, nunha rolda de prensa para anunciar que o grupo rupturista pedirá o amparo da Cámara por diversas situacións sufridas polo seu grupo (como os ataques cara a ela mesma por mor dun polémico 'tuit' no que se interpretou que vinculaba ao PP coa violencia de xénero), Santos asegurou que parlamentarias de PSdeG, BNG e En Marea comentaron entre elas o trato que lles dispensan os populares polo feito de ser mulleres.

"É grave, e non nos imos a calar", proclamou, antes de reivindicar que as persoas que se dedican á política deberían ser "exemplares" no que se refire ao comportamento coas mulleres. "Isto non se pode seguir dando", proseguiu, antes de soltar: "Hoxe son eu, mañá pode ser outra compañeira".

E, sen deixar de incidir en que as mulleres deben ser tratadas "con respecto", agradeceu o xesto de toda a oposición ao abandonar a comisión parlamentaria celebrada o mércores a modo de protesta polas críticas do deputado popular José Alberto Pazos Couñago cara a ela. En concreto, fóronse tras escoitar ao ex-director xeral de Administración Local afirmar que non recoñecía a Carmen Santos como "interlocutora política válida".

"Unha cousa é a crítica e outra a persecución, o ataque, o insulto", subliñou a viceportavoz de En Marea, para censurar esa "violencia institucional intolerable" cara a unha persoa, como ela mesma definiuse, "de talante dialogante e paciente" e capaz de "encaixar as críticas" como boa "demócrata".

"INVISIBILIZACIÓN"

Con todo, o portavoz da formación rupturista, Luís Villares, interpretou que a estratexia do PP de "invisibilización" de Carmen Santos busca "invisibilizar" a acción política de En Marea. "Resultamos incómodos porque denunciamos a corrupción", exemplificou, ao ser preguntado sobre se comparte a percepción de que tras os ataques á súa compañeira de escano subxacen comportamentos machistas.

Iso si, cargou con dureza contra o "trato político" que está a recibir Santos por parte do PP, non sen advertir tamén de que o seu grupo continuará aireando calquera disfunción que observe na xestión dos asuntos públicos. "Seguiremos facéndoo no Parlamento salvo que o pechen e, se o pechan, nas rúas de todo o país", sentenciou.

AMPARO A CARMEN SANTOS

Neste escenario, Villares deu conta de que En Marea pedirá o amparo da Cámara tanto polo "tratamento inaceptable" que se está dando a esta por parte do PP como pola "falta absoluta de equidade" dos órganos encargados de moderar os debates parlamentarios (tanto no pleno como nas comisións).

En concreto, no texto rexistrado refírense manifestacións de Pazos Couñago "inapropiadas" e que "atentan contra os dereitos fundamentais" pero que foron "consentidas" polo presidente da comisión, o tamén popular César Fernández Gil, a pesar de que o regulamento da Cámara estipula que calquera palabra "ofensiva" debe supor unha chamada á orde ou, polo menos, unha chamada á cuestión obxecto de debate nese momento.

Así mesmo, fai constar o uso de "expresións claramente machistas" como aludir a Carmen Santos como "esta señora", posto que supón unha "expresiva despersonalización" dunha persoa que foi elixida "democraticamente". "É mostra dun claro desprezo do seu labor como deputada elixida polo pobo galego, nun intento de minala moral e politicamente para que abandone o seu posto de traballo", prosegue o escrito.

Respecto diso, a parlamentaria de Queiruga deixou claro que o PP "non decide" quen lle vale como interlocutora, pois ela obtivo o seu escano nuns comicios, e que, ademais, "non ten autoridade moral" para reclamalo. "Nós non temos ningún imputado por corrupción, e a súa é sistémica", sentenciou.

OUTRA PETICIÓN DE AMPARO

En paralelo, Villares avanzou outra petición de amparo para esixir que as preguntas do seu grupo teñan resposta e non, "como ocorre nas sesións de control", que o presidente da Xunta poida sacar a colación "a Coca-Cola ou Venezuela" para eludir calquera cuestión. "É unha desvergoña institucional que non ten parangón", reprobou.

Ao fío diso, lembrou ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, que non está a regular un debate "entre o seu partido e outros", senón que debe moderar enfrontamentos dialécticos entre distintos grupos que representan a "toda a cidadanía de Galicia". "Ten que comportarse á altura que se espera del".

"Non se trata de nós, senón dos cidadáns aos que representamos", salientou o maxistrado en excedencia, antes de requirir tamén que se respecte "o nome" do grupo que capitanea e os populares deixen de citalo como "as Mareas de Podemos". "É inaceptable", protestou unha vez máis, convencido de que "a cidadanía se merece outro Parlamento".

Adicionalmente, ratificou que o seu grupo presentará "unha queixa formal" contra a viceportavoz parlamentaria popular, Paula Prado, despois de que Carmen Santos revelase que xa pediu "en privado" ao secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, e ao vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que "cesasen" os ataques.

ACUDIR A OUTRAS INSTANCIAS

Así as cousas, Luís Villares expuxo que, no caso de que a actitude do PP non cambie e de que o Lexislativo non tome medidas, En Marea acudirá a outras instancias para facer valer os seus dereitos.

"Todo ten un límite", xustificou, antes de sinalar que existe "xurisprudencia constitucional" sobre este tipo de asuntos. "E iremos ata o final", deixou claro, convencido de que o PP pretende "invisibilizar a disidencia" para evitar que "renda" outro estado de opinión que lle impida manter a súa actual "hexemonía".