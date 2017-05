Crean un sistema barato contra mareas negras como a do ‘Prestige’

As mareas negras poden ser controladas cun sistema barato baseado no uso de sepiolita, un mineral cun gran poder de absorción grazas á súa porosidade e que se mostra moi efectivo para eliminar derramamentos ou fugas de ácidos, hidrocarburos, graxas, aceites, combustibles lubricantes, etc. Un equipo científico vén de presentar un novo sistema aplicado ao fuel do Prestige usando sepiolita para reducir o impacto destas catástrofes. Os resultados do seu experiemto publícanse no novo número da revista científica Science of The Total Environment, nun artigo titulado 'A system of containment to prevent oil spills from sunken tankers'.

Esquema que resume o método desenvolvido para conter verteduras de carburantes no mar mediante o uso de sepiolita | Fonte: A. García-Olivares et al. en Science of the Total Environment 593–594 (2017) 242–252.

Os autores do experimento argúen que "a extracción de fuel non é necesariamente a mellor solución para o manexo de naves afundidas", xa que "é máis cara que o método proposto" por estes investigadores; ademais, "é imposible extraer completamente o fuel e outros contaminantes do naufraxio, como o demostra a xestión do Prestige", expoñen os científicos.

O uso da sepiolita está moi estendido, dende as carreiras de Fórmula 1, para limpar o circuíto tras un accidente, até nas areas para gatos domésticos. O mineral mostrou ter tamén unha utilidade sorprendente na limpeza das manchas de petróleo que cobren a superficie mariña tras un derramamento de cru: a sepiolita absorbe o petróleo e manteno en flotación, permitindo así unha retirada máis sinxela do mesmo.

Os principais países produtores de sepiolita son Turquía, Grecia, Marrocos, Tanzania, Estados Unidos e, por enriba de todos, España, onde a enorme produción deste mineral fai que sexa moi barato, con prezos por debaixo dos 200 dólares por tonelada. A súa eficacia e o seu baixo prezo levou ao equipo de investigadores a desenvolver un novo método baseado no uso de sepiolita que é, segundo os seus autores, "ambientalmente apropiado, rendible e proactivo para deter o problema a longo prazo de fugas de petroleiros afundidos similares ao Prestige".

"Este método confina os restos cun 'sedimento' de mineral de sepiolita que emula un sedimento natural", explican os investigadores, que levaron a cabo un conxunto de experimentos e simulacións da vertedura do Prestige que mostra que "a sepiolita ten as características necesarias para lograr o confinamento de calquera petroleiro afundido actual ou futuro, cunha perturbación ambiental mínima".

Experimento de laboratorio con fuel do 'Prestige' e cobertura de sepiolita. Os trazos vermellos indican a posición inicial da mostra de combustible | Fonte: A. García-Olivares et al. en Science of the Total Environment 593–594 (2017) 242–252.

O equipo que desenvolveu o sistema contra as mareas negras está formado por membros do Instituto de Ciencias del Mar do CSIC en Barcelona, da Subdirección general de Relaciones Internacionales e da Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas do Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO ), da Pennsylvania State University (Estados Unidos) e do CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) en Madrid, adscrito tamén ao Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través da Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

VANTAXES

Basicamente, a súa idea foi "crear unha barreira física baseada en sepiolita" para sepultar os restos dos buques afundidos cun mineral "barato, amplamente dispoñible, estable no mar e altamente absorbente" que "pode ser depositado por un tubo que pasa a través da capa de mestura" e que permitiría manter "confinados" dun xeito "estable" os restos dos buques naufragados, explican. Así, o novo método deixa os restos contaminantes no lugar, pero illados, sen afectar o medio ambiente.

O sistema proposto ten, segundo os investigadores, "vantaxes sobre outros métodos probados ata agora" en afundimentos de petroleiros, xa que "é máis sinxelo" e, polo tanto, "ten probablemente un custo máis baixo" ca outros sistemas. Ademais, "pódese aplicar a unha profundidade extrema, onde o bombeo non é eficiente porque as fraccións de fuel máis viscosas resultan practicamente imposibles de extraer", engaden. Por último, din, "é máis resistente que o confinamento ríxido, que pode sufrir gretas debido á degradación estrutural e movementos sísmicos".

Os experimentos mostraron que unha capa de sepiolita de 2,5 metros de espesor que cobre un buque petroleiro afundido é capaz de proporcionar unha barreira efectiva e eficiente contra a liberación de fuel e outros contaminantes polos buracos e gretas no casco do barco. Os científicos calculan que "a capa persista na escala de 103 anos".

O método proposto "imita o proceso natural de sedimentación e, por tanto, ten un impacto ambiental mínimo", polo que debe considerarse unha opción extremadamente axeitada para o confinamento de petroleiros afundidos, así como de naufraxios que conteñen unha combinación de combustibles e materiais perigosos", defenden os autores.

O método serviu de base a unha patente recente (T. Sverreson, 'Process and Structure for Rehabilitation of Sea Floor', WO patent 2015009162 A3, 2015) que propón o uso de múltiples capas de arxilas, materiais viscosos e reactivos para tapoar substancias tóxicas. Esas capas adicionais, avisan, "poden reforzar o confinamento da capa de sepiolita", pero co "inconveniente dun custo maior". O método proposto, engaden, pode aplicarse a diferentes naufraxios, sempre que se teñan en conta as condicións ambientais locais, por exemplo, a profundidade, a estratificación vertical das masas de auga e as velocidades horizontais en toda a columna de auga.

DERRAMAMENTOS

Os derramamentos de tanques de buques en todo o mundo representan arredor do 10% da vertedura media anual de petróleo no mar. De 1967 a 2015 houbo polo menos vinte naufraxios importantes onde a carga que constaba de 11.000 a 287.000 toneladas de fuel perdeuse, entre estes, o do Prestige fronte a costa galega. En trece destes naufraxios o barco afundiuse cunha fracción da carga. As medidas que se implementaron para neutralizar estes pecios co fin de mitigar ou evitar fugas futuras foron diversas. "Nalgúns casos non se tentou neutralizar a situación e noutros tentouse o bombeo, a liberación controlada, a reflotación e o confinamento ríxido tentáronse con éxito limitado", lembran os autores do novo método.

"Extraer a carga dos petroleiros afundidos é caro e, por desgraza, non se pode extraer todo o fuel, como demostra o caso Prestige".

"O abandono dos restos dos buques e da súa carga de hidrocarburos foi unha opción frecuente cando a profundidade do naufraxio implicou custos percibidos como altos, non houbo áreas sensibles nos arredores e/ou a carga afundida foi limitada", repasan os investigadores, que poñen como exemplo o Nakhodka, afundido en 1997 a 140 quilómetros da costa xaponesa, a unha profundidade de 2.500 metros. "Este naufraxio, con todo, seguiu producindo fugas de fuel óleo durante décadas", salientan.

Son moitos máis os petroleiros afundidos cunha combinación de combustibles e materiais perigosos para o medio ambiente. Así, recordan que durante a Segunda Guerra Mundials se produciron máis de 3.700 naufraxios de buques no Pacífico, dos cales máis de 332 foron petroleiros. O número total de naufraxios de barcos con petróleo ou derivados en todo o mundo estimouse en arredor de 7.920.

Para estes científicos, a solución pasa polo confinamento permanente desas cargas perigosas. "Cando os derramamentos xorden dos naufraxios en profundidade, é difícil lograr a neutralización dos impactos ambientais", explican os investigadores, que proseguen: "Extraer o petróleo dos petroleiros afundidos é caro e, por desgraza, non se pode extraer todo o fuel, como demostra o caso Prestige".