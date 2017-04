O libro 'Berrando ao mundo', un proxecto con mozos en risco de exclusión social para fomentar a igualdade de xénero

A Xunta, xunto á Fundación Juan Soñador, presentou este luns en Santiago o libro 'Berrando ao mundo', resultado dun proxecto de intervención con adolescentes en risco de exclusión social para o fomento da igualdade de xénero.

En concreto, esta guía é o resultado de varios talleres realizados con adolescentes, desde a Fundación Juan Soñador en Valladolid, sobre igualdade e en contra da violencia de xénero. Trátase dun libro fundamentalmente práctico, que inclúe numerosas actividades para aquelas persoas interesadas en traballar sobre a igualdade de xénero con adolescentes.

É por iso polo que a Xunta decidiu trasladar a Galicia esta experiencia realizada en Castela e León, pero adaptándoo á realidade da Comunidade galega. De feito, no mes de decembro desenvolvéronse varios talleres, nos cales se trataron sete bloques distintos: a autoestima, a sexualidade, a corresponsabilidade, a violencia de xénero, as novas masculinidades, o uso responsable dos Tics e, por último, a avaliación.

Estes talleres, que se celebraron na Coruña, Santiago, Vigo e Ourense en decembro, dividíronse en dous partes. En primeiro lugar, na formación específica a profesionais que traballan en centros de menores, Centros de Información á Muller (CIM) e servizos sociais dos concellos --unhas 150 persoas--. En segundo lugar, realizouse unha intervención directa dentro dos centros de protección de menores, participando en total uns 70 mozos.

Neste sentido, a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, destacou o bo comportamento e a receptividade dos menores que participaron nos talleres.

SABER COMO ACTUAR

Agora, a Xunta entregará este libro ou guía aos profesionais que participaron nos talleres, ou mesmo aos profesionais da educación formal, para que saiban como actuar para previr ou actuar ante algún caso de violencia de xénero, xa sexa física ou psicolóxica.

A continuación, a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, María Amparo González Méndez, lamentou que, a pesar dos esforzos da Administración autonómica e da sociedade en xeral, segue existindo a secuela da violencia de xénero, a cal "permanece" nos mozos tamén.

De feito, indicou que, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) correspondentes ao ano 2015, un total de 637 menores de 18 anos son vítimas de violencia de xénero, xa sexa directa ou indirecta. É máis, se se aumenta un ano e esténdese ata os 19, entón a cifra crece bastante: 909 mozos.

Nesta liña, aínda que recoñece que os mozos consideran "inaceptable" a violencia de xénero, hai determinados comportamentos que entran dentro desta secuela e que non identifican como tal, como serían os celos, o control de horarios ou dicir á súa parella o que pode ou non pode facer. Por iso, Amparo González puxo o acento na violencia psicolóxica, a cal é máis difícil de ver.

"OS ADOLESCENTES TEÑEN MOITO QUE DICIR"

Pola súa banda, a Coordinadora en Galicia da Fundación Juan Soñador, Eloína Ingerto López, indicou que o título desta guía para previr e saber como actuar ante calquera tipo de violencia de xénero "xorde da inquietude de facer protagonistas aos mozos". "Os adolescentes teñen moito que dicir neste tema", apostilou.

Por último, López Abella fixo fincapé na necesidade de abordar a violencia de xénero de maneira "transversal" e, sobre todo, de "visibilizarla", á vez que alertou sobre as novas tecnoloxías no caso de que estas non sexan adecuadamente empregadas: "Poden ser unha arma letal", resolveu.