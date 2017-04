Fiscalía considerou a un matrimonio de empresarios coruñeses "copartícipes" nun levantamento de bens, na lectura das súas conclusións polo xuízo celebrado na Audiencia Provincial da Coruña en relación coa xestión da empresa Hierros e Laminados Añón, que tivo a súa sede na cidade herculina.

Fronte ás teses da defensa, que solicita a absolución do matrimonio e da nai dela, a Fiscalía mantivo as súas peticións de cárcere por uns delitos que suman 29 anos de prisión no caso do que fose administrador da empresa.

No caso da súa muller, as peticións suman 25 anos para a súa muller, S.R.E., por unha suposta fraude fiscal. Tamén reclama dous anos para a nai desta por, supostamente, colaborar na ocultación de patrimonio coa compra dun coche.

INDEMNIZACIÓNS

No xuízo, o grupo Celsa estivo tamén personado. Con eles, a empresa contraeu unha débeda de case oito millóns de euros, segundo apuntaron directivos que declararon no xuízo, que terminou este xoves coa lectura das conclusións.

Mentres, o matrimonio asegurou ter un embargo por máis de cinco millóns e negou os feitos que se lle imputan, entre eles supostas compras e vendas de material "ficticias" para eludir o pago de impostos, segundo expuxo, nas súas conclusións, a avogada do Estado.

Xunto ás penas de prisión, por delitos contra a Facenda Pública, falsidade, estafa, concurso punible e branqueo de capitais, polos que lle piden penas de entre tres e seis anos de prisión, reclámase que abonen unha indemnización de máis de 10 millóns a Celsa Atlantic e o pago de 600.000 euros á Axencia Tributaria.