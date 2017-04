Angrois.- PP, PSOE e Cs impiden que o Congreso poida debater se crea unha comisión de investigación sobre o accidente

O PP, o PSOE e Cidadáns impediron este venres na Mesa do Congreso que a Xunta de Portavoces poida pór data ao debate no Pleno dunha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario que tivo lugar en Angrois (A Coruña) en xullo de 2013 e en que faleceron 80 persoas e máis de 140 resultaron feridas.

En Marea pide unha comisión sobre o accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

Segundo denunciou Unidos Podemos, este tres partidos aliáronse para frear o inicio da tramitación desta proposta de En Marea, alegando que o Pleno da Cámara xa rexeitou abrir unha investigación sobre este asunto na anterior lexislatura.

Entre 2014 e 2015, o BNG tentou en varias ocasións que o Congreso debatese sobre a conveniencia de crear unha comisión de investigación sobre este asunto. Entón, cando o PP tiña maioría absoluta, a Mesa do Congreso daba trámite á iniciativa, pero, despois, a Xunta de Portavoces freaba que se debatese porque nunca puña data para a súa discusión no Pleno.

A testemuña do BNG, que desde as eleccións de decembro de 2015 xa non ten representación no Congreso, colleuno En Marea, que arribou entón á Cámara e logrou que o Pleno debatese a creación desa comisión de investigación na anterior lexislatura.

O PLENO REXEITOUNO HAI UN ANO

Ese debate tivo lugar hai xusto un ano, o 28 de abril de 2016, pero a iniciativa foi rexeitada cos votos do PP e o PSOE. Iso si, aínda que saíse adiante, a investigación decaería porque as Cortes se disolveron apenas uns días despois pola convocatoria de novas eleccións.

E o rexeitamento daquela iniciativa é o argumento esgrimido agora polo PP, o PSOE e Cidadáns para negarse a cualificar a nova petición de En Marea, presentada esta semana no Congreso con familiares de vítimas, segundo detallaron a Europa Press fontes parlamentarias.

Paralelamente, a Mesa do Congreso decidiu non autorizar a cesión dunha das salas da institución ao grupo de Unidos Podemos para a proxección un documental sobre este sinistro ferroviario.

O accidente do Alvia xa abriu fisuras no Grupo Socialista, pois o deputado Odón Elorza tentou por dúas veces que a dirección parlamentaria do PSOE promovese iniciativas reclamando unha nova investigación sobre o sinistro, no seu caso por parte dunha comisión técnica, non parlamentaria, pero o seu partido desestimouno.