Un dos referentes do metal en galego busca axuda para novo disco

Quedan 13 días de campaña. As achegas do crowdfunding do Verkami van desde 8 a 500 euros, e pódense obter lotes diversos con CD, adhesivos, camisolas, descarga dixital anticipada, entradas ao concertó de presentación e mesmo actuacións da banda. A recadación vai destinada a sufragar gastos da gravación, videoclip, deseño, fabricación e promoción entre outros.

Raiba

A BANDA

Formados no 2009, RAIBA son músicos galegos de diversa procedencia: Xavi C (voz), F. Bernardini (batería), Fran J. Castro (guitarrista) e Borja (baixista). Na actualidade teñen un directo dos máis enérxicos do rock e metal galego.

Tras os álbumes "Por Vivir" (2011), "Versos de Revolta" (2014) e "Historias na Pel" (2016) lanzarán agora “Marxinación”, un paso máis na consolidación da banda como referente do seu xénero, mostra disto é que veñen de ser elixidos finalistas dos IV Premios Martín Códax da Música 2017.

O novo disco, gravado e producido en Pousada Sons Studios (Ames), será presentado o 19 de maio, cun concerto de RAIBA na sala Capitol (Compostela), xunto dúas bandas convidadas.

Pódense descargar gratis os temas do anterior álbum na súa web.