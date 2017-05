Premian unha investigación sobre a inclusión na Constitución das catro linguas do Estado

A profesora de Dereito Constitucional da Universitat de València, Vicenta Taxa Fuster, recibiu o premio Manuel Duran i Bas que outorga o Institut d'Estudis Catalans pola súa tese doutoral, sobre a inclusión, como oficiais na Constitución, das catro linguas de España --entre elas o galego--, segundo informou a institución académica nun comunicado.

Vicenta Taxa | Fonte: Europa Press

A tese doutoral de Vicenta Taxa, denominada 'Drets lingüístics i ordenament constitucional: seguretat lingüística vs. Jerarquia lingüística. Un estudi comparat de Suïssa i Espanya', expón modificar a Constitución para facer oficiais do Estado e das súas institucións as catro linguas máis faladas de España (castelán, catalán, galego e vasco).

A proposta está baseada na modificación do artigo 3 da Constitución, e tamén suxire que a nivel autonómico se estableza a oficialidade e o recoñecemento das outras linguas españolas.

O modelo resultante, parecendo ao suízo, recoñecería a totalidade da diversidade lingüística española e dotaría dunha maior seguridade lingüística os falantes de todas as linguas.

O premio Manuel Duran i Bas convócase cada tres anos pola sección de Filosofía e Ciencias Sociais do Institut d'Estudis Catalans, na categoría de Dereito. O IEC creou este galardón para premiar "unha obra de dereito positivo ou de investigación doctrinal ou de historia sobre temas xurídicos ou sociolóxicos".