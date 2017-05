Son legais os datos que a Xunta pide sobre a saúde dos empregados?

CSIF denuncia que a Xunta de Galicia "viola o dereito á intimidade dos seus empregados" ao esixirlles información e datos sobre o seu estado de saúde para os permisos de enfermidade "que exceden a Lei de Protección de Datos".

Concentración de funcionarios en San Caetano

Nun comunicado de prensa, o sindicato explica que un informe do Gabinete Xurídico da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), con data do 17 de abril deste ano, "acaba de dar a razón á CSIF cando advertiu de maneira reiterada a Facenda, a través da Dirección Xeral de Función Pública, que se está esixindo información achega do estado de saúde dos empregados públicos que vulnera a Lei de Protección de Datos e, por tanto, o dereito fundamental á intimidade dos traballadores".

CSIF subliña que "vén alertando a Función Pública" de que os órganos de persoal, tanto á hora de conceder permisos por enfermidade como á hora de aplicar os descontos por incapacidade temporal, "reclaman información aos empregados públicos non contida nos informes médicos para valorar se o grao de enfermidade acóllese ou non ao catálogo de 'Enfermidades graves' que manexa a Xunta", segundo expón a central sindical.

"Desde CSIF denunciamos que aos traballadores da Administración estáselles reclamando que acreditasen a tipoloxía de enfermidade a efectos de clasificala como grave ou moi grave, clasificación que só lle corresponde ao médico, o que atenta contra o dereito fundamental á intimidade", segundo recalca.

Con todo, CSIF lamentou que "Función Pública desatendeu de maneira continuada estas advertencias", a pesar de que, segundo puntualizada o sindicato, "pode ser obxecto de sanción por infracción moi grave tipificada no artigo 44 do LOPD, con multas que oscilan entre os 300.001 e 600.000 euros".

Ademais das "alertas e denuncias de numerosos empregados públicos" que chegaron ata o sindicato, segundo asegura, CSIF tamén puido comprobar a través das súas xestións directas como efectivamente determinados órganos de persoal da Xunta instaban a dar datos concretos sobre as enfermidades.

A este respecto, o informe emitido pola AEPD a instancia de CSIF é, segundo mantén o sindicato, "taxativo á hora de confirmar estas alertas" ao soster que a Administración "non está autorizada a valorar a gravidade da enfermidade nin a coñecer outros datos sobre a saúde distintos á mera existencia da situación de enfermidade".

"NON SE CONSIDERA ADECUADO"

"Non se considera adecuado que o propio empregado sexa instado a describir a enfermidade para que o órgano de persoal valore a situación", segundo aclara CSIF.

A AEPD sostén, ademais, segundo alega o sindicato, que o xustificante que se solicite deberá acreditar o grao de enfermidade, "pero en ningún caso achegará información sobre o concreto problema de saúde que se atendeu".

En resposta a quen debe determinar a gravidade dunha enfermidade, a AEDP matiza que "dita valoración unicamente poderá corresponder ao médico que atende ao paciente, polo que a procedencia da concesión do permiso ao que vén facendo referencia haberá de aterse ao carácter grave da enfermidade diagnosticada".

"En consecuencia -continúa o informe xurídico- por parte dos servizos de persoal dependentes da Administración sobre a que se realiza a consulta, non será adecuado nin pertinente e considerarase excesivo que coñezan calquera información referente ao concreto estado de saúde (...)", segundo expón CSIF.

Neste sentido, segundo engade, "resultaría desproporcionada respecto da finalidade lexítima de comprobar a realidade do feito que xustifica a concesión dun permiso que os departamentos de persoal realizasen valoracións sobre a gravidade da situación da saúde das citadas persoas, dado que non deben dispor de ningún dato referente ao seu estado de saúde, enfermidade ou similar".

CSIF valora este informe da AEPD e insta á Xunta "a dar marcha atrás nas súas actuacións" e que tanto a concesión de permisos como a concesión do complemento retributivo por incapacidade temporal derivada de enfermidade común "só teña en conta a valoración e cualificación do médico, sen esixir acreditación do tipo de enfermidade concreta".