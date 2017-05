A Xunta dálle 1,7 millóns de euros a medios privados para que sexan “plurais e independentes”

A Xunta segue a súa política de enchufar diñeiro público aos medios privados e, este ano, cunha partida moito máis avultada que no 2016, máis de medio millón de euros máis. Un diñeiro que canaliza a Secretaría Xeral de Medios a través da concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, é dicir, case de xeito discrecional, destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para promover a “liberdade de prensa” entre medios “plurais e independentes”.

En total son 1.675.000 euros, máis de medio millón de euros máis con respecto as mesmas axudas do pasado ano que foron de 1.135.000€. E iso, a pesar da crise económica que está provocando recortes noutros servizos básicos esenciais.

Curiosamente, a Xunta xustifica estas axudas aos medios privados apelando á liberdade de expresión. “A liberdade de expresión e de difusión constitúe un dereito fundamental e unha das bases esenciais de convivencia democrática, valores que os poderes públicos deben garantir, non só removendo os obstáculos que impliquen ou dificulten a súa plenitude senón promovendo a participación de todos os cidadáns na vida política, económica e social”, apunta a Secretaría Xeral de Medios para xustificar estas axudas.

Fomentar medios "plurais e independentes"

Tales obxectivos, engade, “son evidentemente inalcanzables sen uns medios de comunicación

Os medios de comunicación tradicionais están sufrindo unha fonda crise | Fonte: prnoticias.com

plurais e independentes” que cheguen, “na súa virtualidade de información e incidencia na

conformación da opinión e posturas, a todos os galegos”. Por iso, insiste, “faise necesario que o Goberno galego poña os axeitados instrumentos de financiamento ao servizo da potenciación e difusión dos medios de comunicación que, ademais de responder ás devanditas premisas e de acordo cos artigos 1, 5, 27, parágrafos 19 e 20, e demais concordantes do Estatuto de autonomía, defendan a identidade de Galicia e os seus intereses, a súa lingua, a súa cultura e, en xeral, a galeguidade entendida comovínculo histórico dos galegos de dentro e fóra de Galicia”.

Con todo, e a pesar de apelar á lingua, á cultura e á galeguidade, case a totalidade destas axudas van para as grandes familias mediaticas de Galicia que publican en español, e delas quedan excluídas practicamente os medios en galego. Así, o grupo Voz, que recibe axudas por triplicado ao seu xornal en papel, o seu xornal dixital e a súa radio e Prensa Ibérica (Faro de Vigo e La Opinión de A Coruña), son os grupos máis beneficiados. Síguelles o grupo El Progreso (El Progreso de Lugo, Diario de Pontevedra, Galiciae e Axencia Galega de Noticias), o grupo La Región (La Región de Ourense e Atlántico Diario) e o Grupo La Capital (El ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e DxT).

Tamén Editorial Compostela (editor de El Correo Gallego, Radio Obradoiro e Correo TV) sempre foi un dos máis beneficiados, aínda que agora ten que facer fronte a débedas financeiras pola súa mala situación económica. Ademais dos medios tradicionais galegos reciben anualmente importantes axudas grupos como o ABC, El Mundo, Intereconomía, a Cadena Cope ou a Cadena Ser, entre outros.

A nova liña de axudas da Xunta distribuirá 1.255.000 euros para xornais en formato papel, 266.400 euros a empresas radiofónicas e 153.600 euros a empresas xornalísticas que difundan a súa actividade informativa mediante internet, que soen ser, na maioría dos casos, as divisións dixitais dos grandes medios en papel.

4,2 millóns de euros da Secretaría Xeral de Medios e case 17 millóns de toda a Xunta

Esta é a terceira gran convocatoria de axudas da Secretaría Xeral de Medios que, con esta, xa suma 4,2 millóns de euros para propaganda institucional en 2017 e 2018 e case 17 millóns, con esta última convocatoria de axudas, no conxunto dos departamentos da Xunta. Así, no Acordo marco para o servizo de elaboración, producción e plan de medios de campañas institucionais da Xunta de Galicia en datas relevantes para a Comunidade Autónoma nos anos 2017 e 2018, a Xunta destina 1.720.000 euros con IVE. Entre estas campañas están “dúas principais” no 25 de xullo, Día de Galicia ( no ano 2017) e no 17 de maio, Día das Letras Galegas ( no ano 2018). Tamén outras campañas menores sobre datas sinaladas e de alcance institucional a definir pola administración.

O outro acordo marco é para un servizo de elaboración das creatividades necesarias para o desenvolvemento de distintas campañas de comunicación e institucionais da Xunta de Galicia 2017-2018. En total, 950.000 euros con IVE. Neste caso, o importe deste concurso triplica a cantidade destinada no bienio anterior que foi de pouco máis de 200.000 euros.