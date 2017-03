A Xunta leva orzamentados case 15 millóns de euros en propaganda nos medios

Case 15 millóns de euros. É o que a Xunta de Galicia leva orzamentado en campañas institucionais de publicidade e propaganda nos medios de comunicación no que vai de ano. E iso que aínda non rematou o terceiro mes do ano. Un diñeiro que, novamente, servirá para aumentar as contas dos grandes grupos mediáticos de Galicia.

Viñeta de humor sobre as subvencións a La voz | Fonte: BNG

Desta volta, as campañas previstas son das consellerías de Medio Rural e Política Social. Curiosamente, a primeira xa destinara hai unhas semanas 450.000 euros no desenvolvemento dunha campaña publicitaria de prevención, concienciación e sensibilización social contra os incendios forestais. Agora suma a esa cantidade un total de 460.000 euros con IVE para a promoción do leite e da carne do país –230.000 euros en dúas campañas--.

O contrato que quere asinar Medio Rural ten coma finalidade definir a estratexia de medios e soportes para desenvolver dúas campaña publicitarias para promover o consumo de leite galego e, nomeadamente, do da marca Galega 100% e tamén de produtos cárnicos de orixe galega, como distintivo de calidade durante o ano 2017. Curiosamente, as dúas campañas serán para desenvolver a nivel autonómico, é dicir, nos grandes grupos mediáticos galegos.

Por outra banda, a Consellería de Política Social destinará 770.000 euros ( Ive incluído) para a contratación dunha campaña de publicidade e comunicación institucional cuxa finalidade é “sensibilizar aos galegos e ás galegas da importancia da revitalización demográfica e dar a coñecer o conxunto e medidas de apoio á natalidade e á familia (axudas, servizos e programas de conciliación)”.

Segundo apunta a consellería, preténdese que dita información chegue “ao meirande número posible de público -obxectivo e que en relación con cada unha das medidas se acade a comunicación coa práctica totalidade de posibles beneficiarios-”, indica. Deste xeito, tentarase acadar a “maior eficacia e eficiencia na utilización dos recursos públicos que a Xunta de Galicia destina á dinamización demográfica”. Esta campaña, como a anterior tamén está destinada só aos grandes medios galegos.

A Xunta destina millóns de euros en subvencións aos medios galegos

Máis acordos publicitarios

Estes concursos súmanse a outros que foron saíndo nas últimas semanas e que xa suman 14,5 millóns. Entre eles, das consellerías do Medio Rural e de Infraestruturas e Vivenda, e da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia ( RESGAL) por valor de 1.465.000 euros (con IVE) e das consellerías de Economía e de Política Social por un valor de máis de 2,3 millóns con IVE.

Tamén hai unhas semanas, o GC xa daba conta de outros dous contratos da Axencia Turismo de Galicia. Así, un deles busca axencias de comunicación para a elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2017 por valor de máis de 6,2 millóns de euros con IVE. Por outra banda, destina 400.000 euros con IVE á contratación do servizo “accións de comunicación dixital” da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia, así como do Camiño de Santiago en particular.

Previamente, era outro concurso de 2,2 millóns de euros que a Secretaría Xeral de Medios destinará aos grandes medios a través de dous acordos marcos para realizar distintas campañas publicitarias no 2017 e 2018.

Control mediatico da Xunta

O proxecto de I+D+i ‘Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles’, xa alertou de que a Xunta utiliza os cartos públicos para “controlar” aos medios de comunicación privados.

"Desde a longa etapa na que Galicia foi gobernada por Manuel Fraga (1990-2005), a práctica de subvencionar aos medios de comunicación foi constante por parte dos distintos executivos autonómicos" e este "modelo de subvencións, axudas ou convenios" funcionou dende entón como "unha forma de garantir o control informativo", recolle o documento. Tanto, que "a gran dependencia económica dos medios galegos dos poderes públicos impide falar de independencia política, aínda que sexa un dos lemas más repetidos nos seus idearios".