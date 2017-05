Unión en defensa do FEVE

A conselleria de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, asegurou que a situación actual do servizo ferroviario que une ás localidades de Ferrol e Ribadeo (Lugo) "preocupa" ao Goberno galego, polo que lembrou que xa trasladou o interese na súa mellora ao Ministerio de Fomento, Renfe e Adif.

Tren da liña do FEVE | Fonte: change.org

Nun acto en Ferrol, a integrante do Goberno de Núñez Feijóo instou a "que se melloren os servizos" e que "se adapten ás necesidades dos veciños destas zonas".

Ethel Vázquez reuniuse este luns con alcaldes e representantes municipais das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e A Mariña de Lugo. Un encontro no que tamén estiveron presentes o director xeral de Renfe Viaxeiros, Ramón Azuara, o director xeral de Mobilidade, Ignacio Mestre, e o delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro.

INCIDENCIAS

En concreto, a conselleira considerou necesaria "unha maior operatividade nesta liña", que é xestionada por Renfe Feve, que non se repitan "as incidencias" observadas nas últimas semanas e que se adopten solucións para ofrcer "un servizo de calidade".

Para iso, apostou pola mellora dos horarios e a reordenación dos servizos de transporte e incidiu en que o Goberno galego ten a "máxima disposición para colaborar e traballar" entre os diferentes axentes para que os veciños da Mariña, do Ortegal e Ferrolterra teñan un mellor servizo de ferrocarril.

VALORACIÓN DE ALCALDES

Como portavoz do colectivo de alcaldes e representantes municipais exerceu a alcaldesa de Moeche (A Coruña), Beatriz Bascoy (BNG), que valorou que "ao fin" se celebrase este encontro coa conselleira tras esperar "máis dun ano". Ademais, tamén asegurou que os representantes de Renfe fixeron "autocrítica" e recoñeceron "que teñen en servizo totalmente abandonado".

A rexedora nacionalista tamén sinalou que os responsables de Renfe manifestaron a súa intención de "realizar un programa de actuacións centrado sobre todo no persoal e nos medios materiais", cun plan integral de reparación das máquinas, a tres anos.

Por iso, lamentou que a solución non vaia a ter "carácter inmediato". "Hai que ter fe, pero parece difícil crer que se vai a apostar polo tren", sinalou a rexedora, que criticou que os presentes na reunión, "non coñezan" a realidade de Galicia e traian "a de Castela" ao asegurar que hai "un exceso de paradas".

TRANSPORTE POR ESTRADA

Por outra banda, na súa visita a Ferrol, Ethel Vázquez considerou necesario abordar a "modernización e reordenación do transporte de viaxeiros por estrada" que impulsa a Xunta e lanzou unha mensaxe de tranquilidade ao asegurar que "ningún servizo se vai a deixar de prestar".

E é que, segundo a responsable da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, o que se vai a realizar é "unha reordenación e modificación dos contratos coas empresas, a través dun novo plan de transporte de viaxeiros por estrada, co obxectivo de mellorar e modernizar o transporte público".

Vázquez lembrou que "a partir do mes de agosto certas empresas renunciaron ao servizo. Con todo, insistiu en que estes non se van a extinguir, senón que se vai a realizar unha modificación de contrato. "A partir de agosto teremos contratos para prestar máis e mellores servizos, especialmente na zona rural, e unha delas é a oportunidade que nos dá a integración do transporte escolar", apuntou.