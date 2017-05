O Celta dispara a «Afouteza» en Google e no Dicionario da RAG

«Afouteza» é a palabra galega de moda. O Real Club Celta de Vigo fixo deste substantivo animoso o seu contrasinal para conquistar Europa. Holandeses, gregos, belgas, ucraínos, rusos e ingleses experimentaron nos seus feudos e nas súas incursións en Vigo a afouteza dunha cidade contaxiada a (case) todo un país, que acudiu en masa á súa principal fonte lexicográfica, o Dicionario da Real Academia Galega (RAG), e a San Google, á procura da afouteza

'This is Afouteza', a campaña do Real Club Celta de Vigo para a semifinal co Manchester United.

A palabra é a máis buscada deste mes no dicionario da RAG. Sen dúbida, a exaltación europea da afouteza celeste —xa palabra clave do himno do Celta— fixo deste o termo máis repetido e o máís procurado nas últimas semanas, non só no dicionario en liña da Academia Galega.

En Google, o maior buscador en Internet, as buscas deste termo acadaron rexistros históricos, alcanzando o seu cénit o 4 de maio pasado, coincidindo co partido de ida entre o Celta e o Manchester United en Balaídos, correspondente ás semifinais da UEFA Europa League.



Evolución das buscas da palabra «afouteza» en Google | Fonte: Galicia Confidencial.

Nos últimos 30 días, as consultas relacionadas con «afouteza» máis populares en Google foron, por esta orde: 1. "This is afouteza"; 2. "Afouteza significado"; 3. "Afouteza traducción"; 4. "Afouteza Rag"; 5. "Afouteza definición". Nunca antes se rexistraron tantas buscas sobre a palabra e o seu significado. E, curiosamente, Google foi unha gran porta para acceder á definición que ofrece da palabra o Dicionario da RAG.

Vigo vestiuse de afouteza para recibir o Manchester United o 4 de maio de 2017 | Fonte: R.C. Celta.

O certo é que o club e a cidade souberon explotar moi ben a súa afouteza, traducindo primeiro o himno do Celta do castelán ao galego —do "Tu lema es noble juego, valentía y corazón" ao "O teu lema é nobre xogo, afouteza e corazón"— e logo, espallando ao resto do mundo esa afouteza nunha perfecta campaña publicitaria, aproveitando a propulsión celeste na UEFA Europa League.

A chegada a Vigo do todopoderoso e glorioso Manchester United —o equipo máis rico do mundo e propietario do 'Teatro dos Soños' do fútbol— supuxo moito máis ca unha disputa futbolística. Os mancunianos foron recibidos por unha cidade vestida de gala e cun novo lema de guerra... ou cando menos de orgullo: "This is Afouteza". Un berro para culminar o utilizado ao longo da tempada: "Ensinésmolle ao mundo o significado de afouteza". Unha manobra intelixente de mercadotecnia para espallar unha marca... e un sentimento. Afouteza anglicanizada para facerlle entender ao mundo enteiro que "a disposición do espírito que leva a actuar ou a acometer calquera empresa sen temor aos perigos ou dificultades" ou a "seguridade que alguén ten en si mesmo, carácter firme" ten trazos singulares neste recuncho do mundo.

A morriña foi a marca de auga de Galicia durante décadas. Agora, a afouteza quere ser o selo de identidade xa non só dun club, dunha afección ou dunha cidade, senón dun pobo condenado ao tópico español de xente indecisa e indefinida. A afouteza como ADN.

Afoutar está de moda en Galicia.



«Afouteza», palabra máis consultada no Dicionario da RAG no mes de maio de 2017.