Un vigués acusado de tentar asasinar o seu pai é absolto do delito e condenado a internamento nun psiquiátrico

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu aos vigués Marcos Ou.C. do delito de intento de asasinato do seu pai ao aplicarlle a eximente completa de alteración psíquica, e condenoulle a recibir tratamento nun centro de deshabituación e ser internado nun centro psiquiátrico por un período de 10 anos.

Xuízo en Vigo por intento de asasinato do pai do procesado. | Fonte: Europa Press

Na vista celebrada na mañá deste martes, leuse o escrito de conformidade, co que todas as partes --incluído o propio acusado-- mostráronse de acordo. Ante iso, o Tribunal ditou sentenza 'in voce', que foi declarada firme ao renunciar todas as partes a presentar recurso.

En concreto, a Sala absolveuno do delito de asasinato en grao de tentativa, con aplicación da agravante de parentesco e a eximente completa de alteración psíquica, e condenoulle a recibir tratamento nun centro de deshabituación e ser internado 10 anos nun centro psiquiátrico, salvo que por evolución favorable non necesite continuar, ou que por incumprimento sexa internado en réxime pechado.

Os FEITOS

Segundo o escrito de conformidade, os feitos tiveron lugar na noite do 15 de maio de 2016, cando o acusado se atopaba cos seus pais no domicilio familiar de Vigo. Nun momento determinado, o home colleu un coitelo dun caixón na cociña e, mentres profería ameazas, tratou de cravarllo ao seu pai no peito.

O pai interpuxo a súa man e sufriu unha ferida que requiriu algúns puntos de sutura e deixoulle unha cicatriz de dous centímetros. O home renunciou a calquera indemnización que puidese corresponderlle.

No momento da agresión, o acusado presentaba unha descompensación psicótica produto da esquizofrenia paranoide que padece e da súa dependencia de diversos tóxicos, o que supuña unha "anulación completa das súas capacidades volitivas e intelectivas".