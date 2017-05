O tráfico de mercadorías no Porto de Vigo experimentou un descenso do 6,5 por cento durante o mes de abril lastrado, entre outros factores, pola baixada no tráfico de colectores e na pesca fresca, e por "o anuncio da folga" na estiba, segundo apuntou o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga.

Nunha rolda de prensa posterior á celebración do Consello de Administración do Porto, López Veiga informou de que descenderon os tráficos de pesca fresca, maquinaria, pezas auto e outras mercadorías. Por contra, aumentaron os movementos de graneis sólidos, conservas, granito en bruto, ou pesca conxelada.

Así mesmo, a pesar do descenso no tráfico de mercadorías en colectores, aumentaron as toneladas, tanto en movementos de guindastre como de 'ro-ro'. Finalmente, descendeu nun 19,33 por cento o número de pasaxeiros de cruceiros, mentres que aumentou nun 46,19 por cento os pasaxeiros de tráfico interior.

O presidente do Porto incidiu en que o aviso de folga e o conflito do sector da estiba "tivo unha incidencia moi negativa". No entanto, constatou que "é difícil" que a terminal olívica "vaia peor" e que espera que "tocase fondo".

"Tendo en conta os problemas (a estiba, as dificultades no PIF, etc.) esperaba un pau máis gordo", afirmou López Veiga, quen avanzou que, a día de hoxe, o resultado tras impostos do Porto está en número positivos: 76.484 euros fronte aos -130.000 euros do ano pasado.

ESTIBADORES

Por outra banda, con respecto ao conflito do sector da estiba, o presidente do Porto de Vigo sinalou que "o problema básico está xa resolto", e expresou a súa confianza en que "os temas pendentes resólvanse sen folgas nin anuncios de folga". "Só o anuncio dunha folga acende as alarmas das navieras", advertiu.

López Veiga, quen volveu a defender o decreto do goberno para dar cumprimento á sentenza europea de liberalización do servizo, afirmou, con respecto ás reticencias dos traballadores, que "ninguén vai prescindir do colectivo". "E tampouco creo que perdan a longo prazo en materia de salarios: cando máis competitivo sexa o porto, máis tráficos atraerá", engadiu.