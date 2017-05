Máis de 90 prazas de abastos de Galicia festexan este sábado o 'Día do mercado'

Máis de 90 prazas de abastos de toda Galicia festexan este sábado o Día do Mercado, unha celebración impulsada pola Xunta coa que culmina na comunidade a campaña internacional 'Quere o teu mercado'.

A directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, visitou o venres a Praza de Abastos de Santiago no marco desta iniciativa, que nas últimas semanas encheu de diferentes actividades os mercados galegos.

O programa internacional 'Quere o teu mercado' (Love Your Local Market) está impulsado en Galicia por terceiro ano pola Consellería de Economía, en colaboración cos concellos e as asociacións e federacións de placeiros.

Así, nas últimas semanas están a desenvolverse na comunidade distintas propostas para visualizar e promocionar as prazas como pezas crave do comercio de proximidade. Entre as actuacións específicas promovidas pola Xunta co sector está a celebración este sábado do Día do Mercado.