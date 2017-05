O proxecto 'Propesca' desenvolve 4 sistemas para automatizar e manter a calidade no procesado de peixe

O proxecto 'Propesca', que lidera Grupo Iberconsa e no que participan Copemar, Pereira, Arvi, Inpromar e Optimar, avanza no desenvolvemento dun total de catro innovacións para clasificar e procesar peixe de forma automática e mellorada, preservando a súa calidade e aumentando a seguridade alimentaria.

Esta iniciativa, financiada polo Ministerio de Economía e Competitividade e os fondos Feder, e que conta co apoio de CTAG, Cetmar, a Universidade de Vigo e o CSIC, desenvólvese en catro actividades principais.

En concreto, a primeira innovación consiste nun sistema de clasificación automática de lura en barcos arrastreiros conxeladores do Atlántico Sudoccidental para así substituír o actual, que é total ou parcialmente manual. Pola súa banda, o segundo consiste na creación dunha máquina capacitada para filetear peixe de pequeno tamaño en buques arrastreiros conxeladores.

A terceira innovación oriéntase ao procesado en plantas de elaboración en terra. Especificamente, estúdanse técnicas e trabállase cun prototipo de maquinaria para mellorar a conservación a bordo, de forma que permita filetear e elaborar en terra tras a desconxelación e conservar con posterioridade, en lugar de procesar antes de conxelar.

Finalmente, a última innovación consiste no desenvolvemento dunha solución automatizada --unha parte xa está desenvolvida e conta cun prototipo, e outra está construída pero ultimando detalles-- que permita cortar o galo no ángulo correcto e eviscerarlo en liña en buques arrastreiros de fresco, co que se busca evitar devaluar o prezo do produto.