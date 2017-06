EVO lanza un servizo en liña de compra de divisas con envío a domicilio

EVO lanzou un servizo en liña de compra de moeda estranxeira a domicilio sen importe mínimo nin custos de envío a través dun acordo coa empresa de intercambio de divisas Exact Change.

Moedas | Fonte: Europa Press

Para comprar divisas mediante o servizo 'EVO Travel Cash', o cliente terá que elixir a moeda e o importe desexados, así como a data e a dirección de entrega. O pago realizarase a través de tarxeta de crédito ou débito do cliente e estarán dispoñibles 80 divisas.

A entrega das divisas farase en man e nun sobre precintado mediante un servizo de mensaxería privada no domicilio persoal ou profesional do cliente, nunha oficina de Exact Change ou noutra dirección.

O servizo, que estará dispoñible para toda a base de clientes da entidade nas próximas semanas, inclúe un seguro gratuíto de roubo en viaxe con cobertura máxima de 900 euros e un seguro de regreso anticipado por sinistro gave con cobertura máxima de 600 euros.

Se o cliente non utiliza todas as divisas, poderá solicitar a devolución das moedas ao mesmo tipo de cambio ao que foi comprada ou a un diferente se é máis favorable para o cliente neses momentos. A devolución poderá facerse nos 45 días seguintes á compra e sobre un máximo do 75% do importe investido.