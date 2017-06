Asufin presentará unha querela contra os administradores de Popular

A asociación de consumidores financeiros Asufin anunciou que está a traballar con avogados expertos e peritos financeiros na presentación dunha querela contra os administradores de Popular.

"Da mesma maneira que unha querela contra Intre sacou á luz probas da administración neglixente do banco contraria aos intereses dos accionistas, agora toca investigar se efectivamente os dirixentes do Banco Popular actuaron con transparencia e dilixencia, só así se saberá a verdade e poderemos axudar aos afectados a recuperar o seu diñeiro", apuntou a presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

A asociación considera que a integración que se producirá entre Santander e Popular tras a compra da segunda por parte da primeira "non é unha boa noticia" porque supón unha "diminución" na competencia entre entidades.

No entanto, a presidenta da asociación celebrou que Santander "terá que facer fronte ás reclamacións das cláusulas chan, hipotecas multidivisas e bonos convertibles, entre outros".

"Non como cando o Banco Sabadell comprou a CAM por un euro, que non asumiu as cotas participativas e os afectados seguen pelexando para recuperar o seu diñeiro", engadiu.

Segundo explicou, tanto quen xa tiñan un procedemento en curso como quen estean pendentes de presentar unha reclamación por cláusulas abusivas "seguen mantendo os seus dereitos, aínda que agora contra o Banco Santander".