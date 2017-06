Condenado un home a dous anos de cárcere por cravar un coitelo a outro tras unha discusión en Trives en 2015

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a dous anos de prisión a Manuel N.A. (30 anos) por un delito de lesións ao cravar un coitelo no brazo a outro home co que previamente tivera unha discusión na Pobra de Trives. O tribunal descarta que os feitos sexan constitutivos dun delito de homicidio en grao de tentativa.

A sentenza tamén lle condena a pagar 5.628 euros por danos á súa vítima (en concepto de gastos de estancia hospitalaria, incapacidade laboral e secuelas residuais); así como 2.919 euros ao Servizo Galego de Saúde e ao pago das costas procesuais.

A sala considera probado que o 14 de setembro de 2015 o agora condenado lanzou obxectos de cristal desde o seu domicilio, na rúa San Martín, á vía pública pola que neses momentos transitaba a vítima con outros dous amigos.

Cando o ferido e outro amigo subiron ao piso do acusado para recriminarlle a súa acción e avisar aos seus familiares, Manuel N.A. recibiulles cun coitelo de cociña de 25 centímetros de lonxitude e cravoullo no brazo dereito á vítima, que abandonou rapidamente o lugar.

A consecuencia da agresión o ferido precisou de 25 días de baixa, dos cales tres foron de hospitalización. A sentenza considera que a intención do acusado "non foi máis lonxe" que causar lesións ao prexudicado, a tenor da zona corporal da vítima afectada, a entidade da lesión e as circunstancias que rodean á acción.

Neste sentido considera "determinante" a conduta do procesado porque, despois de alcanzar cun coitelo no brazo á vítima, "non insiste no despregamento da súa actitude ofensiva".

A FERIDA, FROITO DUNHA PICADA DIRECTA

Respecto da existencia dun forcejeo, a sentenza sinala as palabras da forense que incide en que a ferida se produciu "por unha picada directa sobre a vítima" e non por un accidente ou forcexo entre o ferido e o portador do coitelo.

A sentenza tamén incide na ausencia de ningún indicio que poida confirmar que a vítima e o seu amigo abalanzáronse sobre o procesado antes de ter lugar a agresión.

O texto rexeita a circunstancia eximente de medo insuperable sinalada pola defensa do acusado como explicación a que o home se vise forzado a abrir a porta da súa casa ante a chamada dos seus dous veciños, e, "moito menos, a facelo portando un instrumento perigoso como o apuntado".

Fiscalía e acusación particular solicitaran sete anos e 11 meses por un delito de homicidio en grao de tentativa; así como a prohibición de aproximarse a 500 metros do domicilio ou lugar de traballo da vítima e a prohibición de comunicarse coa vítima durante dez anos.

Tamén reclamaran unha multa de dous meses cunha cota diaria de sete euros por un delito leve de lesións cun instrumento perigoso. A defensa solicitara a libre absolución.

A sentenza non é firme e contra ela cabe un recurso de casación ante o Tribunal Supremo, que deberá presentarse no cinco días posteriores á notificación aos interesados.