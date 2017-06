O 'Open Arms' parte desde A Coruña ata o Mediterráneo para salvar as vidas de quen escapan de guerras e pobreza

O barco 'Open Arms', que foi doado pola naviera Ibaizabal á ONG Proactiva Open Arms, partiu este domingo sobre as 11,00 horas do peirao de Batería da Coruña rumbo ao Mediterráneo central, concretamente a Malta, onde a ONG do mesmo nome destinarao a salvar as vidas das persoas que escapan de guerras, pobreza e persecución.

O 'Open Arms' gadoupa da Coruña ao Mediterráneo para salvar vidas | Fonte: Europa Press

Segundo explicaron a Europa Press fontes desta ONG, o obxectivo é reforzar a presenza no Mediterráneo cun segundo barco, neste caso o 'Open Arms'. E é que a ONG xa realiza tarefas de vixilancia e salvamento humanitario con outro barco.

Nesta zona do Mediterráneo, precisaron desde Proactiva Open Arms, morreron afogadas só este ano máis de 2.000 persoas tratando de alcanzar Europa.

O propósito, sinalaron desde a ONG, é "pór o foco" neste lugar e denunciar esta situación, xa que Europa, lamentaron, "non fai nada para solucionalo".