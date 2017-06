Condenan a persoas vinculadas a un club de alterne do Salnés por inmigración ilegal e prostitución

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu este martes mediante un acordo de conformidade un xuízo a tres persoas acusadas de participar, de distintas maneiras, nunha organización dedicada a favorecer a entrada en España de dúas mulleres procedentes de Brasil para exercer a prostitución nun club do Salnés e de obrigar a unha terceira a exercela a pesar de coñecer que o facía contra a súa vontade.

O fiscal pedía inicialmente penas entre o catro e o catorce anos de prisión, pero finalmente pactou coas defensas dos acusados que uno deles, Carlos V.S., sexa condenado por un delito de favorecemento de inmigración ilegal a tres meses de prisión e por un delito de trata de persoas con fins de explotación sexual en concurso ideal cun delito de prostitución coactiva, á pena dun ano, sete meses e quince días.

A maiores, acordouse a suspensión das penas a cambio dunha multa de 4 euros ao día polo período de tempo que debería pasar en prisión, ao que haberá que restar os días que pasou no cárcere de maneira preventiva.

Outra das acusadas, María Susana S.E., aceptou a mesma pena ao recoñecerse autora dos mesmos delitos e suspéndelle a condena a condición de que non cometa delito algún na marxe de tres anos.

O terceiro acusado que sentou no banco foi Arturo Manuel G.L., que foi condenado a 10 meses de prisión por trata de persoas con fins de explotación sexual en concurso ideal cun delito de prostitución coactiva. Igualmente, suspéndeselle a pena condicionada a que non cometa delito algún no período de dous anos.

O tres condenados e a sociedade que tiñan terán que indemnizar en 2.750 euros a unha testemuña protexida e entre os dous acusados con maior pena deberán pagar 600 euros a cada unha das outras dúas testemuñas protexidas.

En virtude do acordo de conformidade, os acusados recoñeceron que tiñan un club de alterne situado no Concello de Meis, na comarca do Salnés, e asumiron como feitos probados o relato descrito polo tres testemuñas protexidas no escrito de acusación do Ministerio Fiscal,

Dúas destas mulleres sinalaron que os acusados se aproveitaron das súas condicións económicas precarias e que ao chegar víronse atadas pola débeda contraída na viaxe e pola súa manutención, a terceira das mulleres asegurou ser enganada e obrigada a prostituírse mediante ameazas.