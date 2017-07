O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, considerou que o Goberno "se equivoca" no seu informe no que veta a tramitación no Congreso da proposición de lei de transferencia a Galicia da Autoestrada do Atlántico, a AP-9.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Neste sentido, a súa formación vai esperar "a decisión" da mesa do Congreso sobre esta proposición aprobada por unanimidade na Cámara galega avanzando que, en caso de darse un rexeitamento, consultarase cos servizos xurídicos para "ver a marxe de actuación".

Puy lembrou que esta segunda proposición de lei foi redactada "co concurso dos servizos xurídicos" da Cámara para evitar un "posible veto" por razóns orzamentarias. Precisamente, Fomento conclúe no seu informe que a aprobación desta iniciativa 'xeraría un aumento dos créditos orzamentarios'.

"Por tanto", engade Puy, unha vez concrétese "se a mesa veta ou non a tramitación", o deputado popular cre que "o lóxico" é consultar cos servizos xurídicos para estudar as "accións" que se poidan tomar respecto diso "dentro da legalidade".

"Evidentemente, como sabe, nun Estado federal como o noso os conflitos xurídicos e de interpretación de normas son frecuentes. Por iso hai recursos de inconstitucionalidade e o Constitucional esta todo o día decidindo que informes xurídicos dos de cada parte son os que teñen razón ou non", defendeu.

"Nós entendemos que a razón está da nosa parte", engadiu Puy, quen reiterou que "a canle adecuada para resolver estas cuestións" é "a través de normas" ou de "recursos que se poidan expor", partindo da base de que o PPdeG defende a transferencia e que o Goberno "comete un erro non facilitado este debate".

DEBATE "XURÍDICO", NON DE "COR"

O parlamentario 'popular' tamén se referiu a as declaracións de Fernández Leiceaga (PSdeG), nas que pedía a Feijóo actuar como Presidente para conseguir o apoio de Ana Pastor na mesa do Congreso.

Respecto diso, Puy defendeu que o PP "é algo máis serio que o PSOE" e "tómanse decisións en grupo", ironizando con que non viu "bos resultados" da práctica de "andar cada un no seu" noutras formacións políticas.

"Confiamos en convencer ao conxunto do Goberno", insistiu, que é quen ten "na súa man materializar esta transferencia", rexeitando á súa vez valorar as "descualificacións" e acusacións de servilismo dos portavoces da oposición, que son "literalmente 'chorradas'".

Puy quixo deixar claro que o obxectivo "político" do PPdeG é "que se faga o traspaso", advertindo de que pensar que "a cor -política- pode influír" sobre un debate "xurídico" é "non entender demasiado o Estado Autonómico".

"A partir de aí", sinalou, pódense dicir cousas como "que había que irse a Madrid e non moverse de Madrid e estar aí todo o día ata que nos dean a AP-9", apostando por "actuar dentro da lei" e "non propor cousas como acampar na Moncloa", que é a "única proposta" que escoitou á oposición.