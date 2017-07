Un mozo detido por vender cannabis a menores mostraba nas redes sociais as sustancias que distribuía

A Policía Xudicial da Garda Civil de Noia procedeu a desarticular un punto de venda de cannabis neste municipio coruñés, polo que foi detido un mozo desta localidade.

Material intervido | Fonte: Europa Press

O detido, vinculado ao mundo do música RAP, non dubidaba en mostrar nas redes sociais as sustancias que distribuía, ou mesmo colgaba "videoclips" que realizaba e subía ás redes sociais, nos que aparecía rodeado de plantacións de cannabis.

As alarmas saltaron cando os investigadores detectaron que a maioría dos consumidores eran menores de idade da localidade, que acudían a este mozo para adquirir as sustancias para consumir cos seus amigos. Nun comunicado, a Garda Civil resalta a temperá idade dalgúns dos consumidores, con entre 13 e 14 anos.

Ante os indicios obtidos, procedeuse a realizar un rexistro domiciliario na vivenda do suposto distribuidor, onde foron achadas 23 plantas de cannabis e máis de 200 gramos da devandita sustancia preparada para a súa distribución e venda. Por iso, procedeuse á detención deste mozo, que foi enviado ao centro penal de Teixeiro pola Autoridade Xudicial.