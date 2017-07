O BNG reivindicará o dereito á autodeterminación na manifestación polo Día da Patria

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou este luns en Ferrol na campaña de actos previos ao 25 de xullo, Día da Patria, xornada na que este partido reivindicará o dereito á autodeterminación na manifestación convocada.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Nas inmediacións da casa natal de Ricardo Carvalho Calero, Pontón chamou aos galegos a mobilizarse e participar na manifestación convocada polo Bloque para "dar un golpe na mesa e cambiar as cousas".

Baixo a lema 'Galiza, a nación que compartimos', o BNG reivindicará na protesta que "Galicia é unha nación que ten dereito a ter un futuro en liberdade e que ten dereito a autodeterminarse", sinalou Pontón.

Ademais, a portavoz do Bloque remarcou tamén que Galicia "ten que revelarse fronte ao agravio e discriminación á que nos está sometendo o Estado español".

Neste sentido, Ana Pontón puxo a Ferrol como exemplo desa discriminación. Unha cidade que depende nunha parte moi importante de decisións do Estado e onde "se vendeu o sector naval, seguimos tendo unha ría sen depurar e sen sanear e temos un ferrocarril do século XIX", apuntou.

Tamén cargou a portavoz nacional do BNG contra o Ministerio de Defensa. "Non é lóxico que mentres os veciños e veciñas de Ferrol pagan impostos, teñamos aquí un Arsenal militar que non paga absolutamente ningún tipo de gravame", concluíu.