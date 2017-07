A Xunta licitará en outubro diversas actuacións no barrio da Residencia de Lugo por 21 millóns de euros

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este mércores en Lugo que o Goberno galego licitará en outubro por 21 millóns de euros "o proxecto básico e o proxecto de execución construtiva do Centro Integral de Saúde, do Centro Público de Innovación e da oficina de Emprego", que se emprazarán no barrio da Residencia e sobre as ruínas do vello hospital Xeral Calde.

O presidente da Xunta e a ministra de Emprego en Lugo. | Fonte: Europa Press

Feijóo realizou este anuncio na Delegación da Xunta en Lugo, flanqueado pola ministra de Emprego, Fátima Báñez; o secretario de Estado da Seguridade Social, así como a alcaldesa da cidade, Lara Méndez, e outros rexedores da provincia que acudiron a este acto nun salón que quedou pequeno.

Coa ministra, ademais, Feijóo asinou un convenio para a cesión dos terreos do vello Xeral. Nese lugar, así mesmo, segundo explicaron, habilitaranse "unhas instalacións enerxéticas, para dar conta de toda a actividade enerxética do complexo", todo por un importe "mínimo" de 21 millóns de euros.

Tamén se pretende dotar o barrio cunha nova residencia para a terceira idade, que dará servizo a 120 usuarios e proporcionará emprego a 75 persoas. Outro uso que se lle pretende é o de situar aí unha comisaría da Policía Nacional, para o que a Xunta "reservará" unha "parcela".

"PROXECTO AMBICIOSO"

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, foi o encargado de presentar "este proxecto ambicioso, para rehabilitar e revitalizar un barrio moi querido polos lucenses, porque albergou durante catro décadas o Hospital Xeral (ata 2011)".

"Pretendemos humanizar e gañar para as persoas un barrio histórico para convertelo nun referente de modernidade, de innovación, de accesibilidade e sustentabilidade", remarcou.

Martínez subliñou que con estas actuacións transforman e pon "en valor este barrio cun proxecto integral, desde o punto de vista patrimonial, urbanístico, eficiente, socio sanitario, innovador e formativo".

Así, debullou que "se aposta pola bioenergía cunha planta de distribución de biomasa". "E melloramos a contorna cun parque urbano peonil, instalamos o primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia, construímos unha nova residencia sociosanitaria (terceira idade) e situamos un centro de emprendimiento da industria aeronáutica ligado a Rozas, así como tamén concentraremos as instalacións coa nova oficina de Formación e Emprego, e reservamos unha dotación para albergar a nova comisaría de Lugo", precisou.

COMPROMISO CON LUGO

Pola súa banda, a ministra de Emprego, Fátima Báñez, fixo fincapé en que o Goberno central "vén sumar, neste caso a renovar un compromiso con esta cidade".

"Desde 1990 o uso destes edificios, que son propiedade da Seguridade Social, transfírense para o seu uso ao hospital Xeral de Lugo e hoxe reforzamos ese compromiso adaptándoo aos novos tempos e ás novas necesidades da sociedade cun novo uso, que é un uso responsable, eficiente e sustentable", valorou.

Así mesmo, Báñez avanzou "mellores servizos públicos para os lucenses que, ademais, revitalizarán un barrio histórico desta marabillosa cidade galega".

CREACIÓN DE EMPREGO

No acto referiuse, ademais, ás "declaracións que onte (martes) facía o Fondo Monetario Internacional sobre España, que son claramente un recoñecemento a toda a sociedade española".

"Ese organismo internacional recoñece expresamente, e con palabras da súa directora xeral, o impresionante cambio de crecemento económico e de creación de emprego que hoxe vive España grazas á sociedade española", subliñou.

"O mérito é de todos e cada un dos españois, e hoxe fíxose posible que o crecemento se traduza en creación intensa de emprego e que o seis primeiros meses que levamos de 2017 creáronse case 600.000 postos de traballo, no noso país, un 30 por cento máis que o creouse en 2016", concretou.

O acto, que estaba previsto que se iniciase ás 13,00 horas, comezou cun atraso de media hora. "Porque as condicións meteorolóxicas no Aeroporto de Santiago fíxonos ter que atrasar a chegada aquí", explicou. "Perdón por este atraso", desculpouse Báñez.