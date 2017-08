O deputado e portavoz do grupo parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, tachou de "preocupante" a moción de censura que o concelleiro do seu partido en Coristanco (A Coruña) asinou cos edís do PP na localidade, ao entender que se trata dun "mercadeo" co PP incoherente coas resolucións aprobadas no Congreso Federal socialista.

Fernández Leiceaga expresou así o seu desacordo con esta decisión. "Non comparto este mercadeo co Partido Popular en Coristanco e creo que ten pouco que ver coa liña política aprobada polo PSOE no pasado congreso federal".

Leiceaga tamén censurou que non se produciu unha consulta á militancia, no que supón unha clara "incoherencia coas resolucións aprobadas polo Congreso Federal".

O precandidato á Secretaría Xeral do PSdeG mostrouse preocupado polo feito de que o Partido Socialista asinase conxuntamente co seis concelleiros do PP unha moción de censura, aludindo a que hai un mes a dirección provisional do partido en Galicia censuraba este tipo de prácticas e pedíalle explicacións a Feijoo por "querer obter o poder a calquera prezo".

"Descoñezo se esta decisión de presentar unha moción de censura co PP foi aprobada por algún órgano do Partido, pero estrañaríame moito", engade, á vez que compromete que se sae elixido secretario xeral non se tomarán este tipo de decisións sen consultar á militancia.